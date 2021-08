Crítica del documental Buscando a Panzeri.

Puedo, y lo haré, empezar esta crítica de cine preguntando “Mencióname –sin guglear- al menos dos pelis o documentales sobre periodistas deportivos”. La respuesta sería un silencio que no otorga nada. Porque no hay y si hay, hay una, improbable y olvidable. O no habían, hasta que llegó “Buscando a Panzeri,” la mejor película, el mejor documental de la historia sobre periodismo (y periodistas) deportivos de la historia. Así de claro. Talvez no sea la primera ni la única, pero sí será la mejor de ese estilo. No sólo eso, entrará fuerte, sí se le da el espacio y el empujón dentro de los mejores documentales deportivos.

Es de esas pocas películas sobre temas aparentemente ásperos, ríspidos, incluso sosos, sin importancia, que van, así, van sorprendiendo al espectador de más en más, queriendo conocer con más ganas cada vez la historia que están contando, pese (y es un pese que no pesa nada, es más bien un “gracias a”) a que ya sabemos el final incluso desde el título del documental: el mentado Panzeri no está.

No está Panzeri al inicio del documental, de hecho el documental podría no haber existido, de no ser por la casualidad inexistente del encuentro entre la curiosidad y el cotidiano heroico de quien se toma lo profesional en serio y de ese encuentro surge un material estupendamente relatado como cine, del mejor cine.

Dura el tiempo justo, tan justo que dan ganas de ver una y otra vez el documental (eso hice yo) para ir viendo lo que te perdiste mientras las emociones se agolpaban en los ojos, la mente y la piel en la primera mirada. El sonido preciso, la fotografía contenida (sí, la fotografía puede ser contenida) y el guión fuerte, como una ganzúa. La dirección articula todo de una manera eficiente para que lo que se documenta capte el interés de quienes estamos, espectadores “in crescendo” hasta el final que no concluye porque quedamos pensando.

Una de tantas cosas admirables de «Buscando a Panzeri», el documental dirigido por Sebastián Kohan Esquenazi: el uso exacto, medido, justo, necesario e inteligente de la recreación. Es primera vez que veo un documental en el cual la recreación funciona, sirve, ayuda al desarrollo de la historia y no es solamente una forma burda de solucionar un asunto que la dirección no supo encarar.

No les voy a contar sobre Panzeri, a ese a quien se busca, porque para eso vean, disfruten, sufran y duelan el documental. Sólo les diré que es no tanto un documental sobre un periodista deportivo (cosa que ya es toda una novedad y una rareza) sino más exactamente es un documental sobre cómo se puede hacer resistencia desde y en la profesión que se ama, porque se ama esa profesión y ejerciendo esa profesión. De cómo existe el cotidiano heroico y de cómo es posible y necesario documentar ese heroísmo de lunes a viernes, de 8 a 5, aunque claro, esos no son los horarios de un periodista deportivo.

Pelao Carvallo

15 de agosto de 2021

SINOPSIS

Panzeri fue un hombre honrado, un periodista crítico, un librepensador. Se enfrentó́ al poder y murió́ solo y olvidado. Kohan es un forastero obsesionado con hacer justicia, sacar a Panzeri del ostracismo y traerlo de vuelta a este mundo. Sin Panzeri el fútbol tiene los días contados.

