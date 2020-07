Metalingüística estrena sencillo junto rapero argentino Pema

Con la producción de DJ Bitman, el artista chileno ligado a las batallas de fresstyle, presenta el single «Déjame Solo» con un trabajo audiovisual videoclip grabado en cuarentena íntegramente con celular.

El joven artista chileno Metalingüística sigue imparable, dando grandes pasos en su carrera musical. Es así como hoy nos presenta un nuevo sencillo: “Déjame Solo”. Al igual que en sus anteriores singles “Gitana” e “Story”, contó con la producción de DJ Bitman, y sumando un invitado internacional, el rapero argentino Pema.

Simultáneo a sus competencias en batallas de freestyle tanto en Chile como en el extranjero, Metalingüística sigue afinando detalles de lo que será su primer LP, del que será parte “Déjame Solo”. Sobre este trabajo señala que «la letra es un equilibrio entre ficción y realidad. Se trata sobre esos momentos donde uno quiere estar solo, tener tu espacio y estar lejos de todo, algo que seguramente muchos han sentido».

El MC de 19 años, con una corta pero ascendente carrera, se unió a Pema en esta canción, conexión que se dió a través de Bitman. El músico señala que «estábamos trabajando y al finalizar noté que me gustaba mucho más la primera parte del tema, y no tanto la segunda así que la quitamos. Al quedar ese espacio libre, nos dimos cuenta que el tema daba para realizar un feat, en eso Bitman me habló sobre algunos artistas, y Pema me llamó mucho la atención, y era quién encajaba perfectamente en el tema».

Pema sobre este dueto señala que «nos conocimos a través de Instagram y nos entendimos muy bien de movida. Nos íbamos a juntar en marzo en Buenos Aires para grabarlo pero por la pandemia ninguno de los dos pudo viajar y lo trabajamos a la distancia. Igualmente, el resultado fue increíble».

«Déjame Solo» cuenta con un videoclip grabado íntegramente con los celulares de cada uno durante la cuarentena, en formato «storie»: “Fue una muy bella experiencia armar todo esto estando cada uno en su casa. Trabajamos en conjunto con la Productora Matriz y Pema desde Argentina, y yo acá en Chile con el equipo de Universal, aprendimos muchas cosas grabando el video con las indicaciones de Matriz, me divertí bastante, quede muy feliz con el resultado”.

::Sobre Metalingüística::

Tiene una corta pero intensa carrera como frestyler, donde ha sido parte de las conocidas Batallas de Gallos, y otros campeonato actualmente, tanto a nivel nacional como internacional. Es integrante activo de BMF SQUAD, un colectivo de artistas liderados por Seo2 y Bitman, integrados por diferentes Beatmakers, productores y djs.

::Sobre Pema::

Pema, uno de los nuevos artistas transandinos del movimiento urbano, a fines de 2019 repletó su primer gran show en solitario en Club Niceto, y se presentó en Luna Park abriendo el concierto de Sebastián Yatra.