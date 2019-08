«Midsommar»: la exitosa película de terror que no es oscura y que no da miedo

Uno de los más grandes retos que afrontan los directores de cine de terror hoy día es asustar a la generación Z, un público que no creció bajo el acecho de Freddy Krueger, Michael Mayers o Jason.

Sin embargo, una receta que parece funcionar – y que no parece tan nueva- es la de mezclar géneros o dar pinceladas entre ellos en la cinta. Tal es el caso de «Get Out» (2017) de Jordan Peele, en la que en cierto modo, el director usa elementos de comedia (su especialidad).

Pero actualmente hay un director que llegó a dar un paso más adelante. Se trata del newyorkino Ari Aster que ha encontrado la receta perfecta para mantenernos atentos y en alta tensión en la sala.

De él se acaba de estrenar «Midsommar», un filme de terror que rompe con lo convencional de este género (gatos que brincan de la nada, callejones oscuros, persecuciones, etc), muy parecida a su anterior «Hereditary» (El Legado Del Diablo).

Esta nueva cinta tiene una trama que parece nada terrorífica: una pareja de estadounidenses que deciden ir al festival de verano en Suecia llamado Midsommar, en el que apenas se oculta la luz del sol.

Sin embargo, la película ha obtenido buena acogida entre la audiencia. En Metacritic – sitio especializado en reseñas- tiene un 73 de 100 puntos, sustentados en 53 críticas. De igual forma en IMDB la cinta cuenta con 7.6 de 10, puntaje basado en 599 opiniones.

¿Cómo lo hace Aster?

En conversaciones con la BBC este director dio detalles de su receta del éxito, y de cómo mantiene en tensión a una audiencia con un terror inteligente y bien pensado.

Entre sus principios está el de suavizar los momentos de espanto. «Hay una tendencia en el género que en esencia es poner susto tras susto y dar prioridad a eso más que a la historia y a los personajes», expresó al medio británico, al que agregó: » «Los sustos me agitan y yo en particular no los disfruto».

Aunque hubo sus sustos en «El Legado Del Diablo», Aster asegura que prefiere no emplearlos y se preocupa más por cómo sale la audiencia después del filme y no cómo se siente durante la película.

«Cuando yo era niño, las películas de terror que realmente me llamaron la atención fueron las que me ponían imágenes que no me las sacaba de la mente por un tiempo o estados de ánimo que no podía superar», añade citado por la BBC.

Otra de las claves de su éxito es dilatar el tiempo. Ciertamente Midsommar dura 2 horas y 27 minutos, un tiempo bastante largo para una cinta de terror. Pero como dice el director al referido medio, la idea es, con el tiempo suficiente, envolver a la audiencia en la trama y dejar que se desarrollen los personajes y eso no se logra en tan poco minutos.

«Creo en la paciencia y creo en el establecimiento de una base muy sólida sobre la que puedas construir», expresó.

En este punto coincide un artículo de Espinof. «A lo que juega Aster es en espesar la atmósfera hasta convertirla en algo irrespirable y eso solo se hace a fuego lento», dice un crítico en un video de dicho portal web.

El director cuenta que hacer una película de terror tan larga y en la que la mayorías de las escenas eran bajo el sol fue todo un reto.»Al hacer una película de terror a plena luz del día, de alguna manera desistí de la idea de poner a personas asustadas desde el principio», dijo a la BBC. Es por eso que no veremos a los típicos jóvenes tontos que son perseguidos por algo paranormal.

El horror de lo cotidiano

El director alega que otro de sus puntos claves fue el aprovechar el horror cotidiano. Con esto quiere decir que los personajes sufren de tragedias que pueden tocar al espectador: problemas familiares, miedo a la muerte y a perder a las personas queridas.

«Veo ambas películas como películas de terror existencial que están contendiendo temor que no tiene ningún remedio inmediato. El miedo a la muerte, el miedo a perder las personas queridas, el temor de que nunca podemos conocer realmente a las personas más cercanas a nosotros», explica a la BBC..

El hecho es que, como en «Hereditary», «Midsommar» promete ser un filme que nos llevará a nuevas experiencias de un género que se está renovando, que ya dejó atrás al típico perseguidor-perseguido y a las posesiones demomíacas,muy al estilo James Wan.¡Esperamos con ansias a que se estrene esta joya!

