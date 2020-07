“Mil lecturas y un canto sin fin”: Participa de la campaña impulsada por la Fundación Víctor Jara

Fundación Víctor Jara continúa su campaña de lanzamiento de la nueva edición del libro “Víctor, un Canto Inconcluso” de Joan Jara.

Desde el lunes 15 de junio todas las personas pueden participar de esta campaña, grabando con sus celulares lecturas escogidas del libro de Joan Jara, para luego enviarlas a la Fundación para ser publicadas en sus redes sociales.

“La idea es difundir a todo nivel este texto fundamental para conocer la vida, obra y legado de Víctor Jara, siendo a la vez un testimonio en primera persona de enorme valor histórico, que transmite emoción y rigor por la verdad”, señaló Cristián Galaz, director de la Fundación Víctor Jara. Esta campaña se enmarca en un proceso que concluirá el día que se conmemora el natalicio de Víctor Jara.

Este próximo 28 de septiembre el sello editorial de la Fundación lanzará al público la nueva edición del libro “Víctor, un Canto Inconcluso” de Joan Jara. Se trata de un texto que ha sido editado en muchos países e idiomas a lo largo del mundo, ilustrando con ello la universalidad de su testimonio que hoy pertenece al patrimonio no solo de los y las chilenas, sino del mundo entero.

Edición especial

Se trata en esta ocasión de una edición especial, diferente y única ya que incluye innumerables aportes de documentos, fotografías y testimonios gráficos, muchos de ellos inéditos.

“Esperamos también que esta campaña sea un espacio de encuentro en estos tiempos tan difíciles que nos toca enfrentar como humanidad, una crisis profunda en lo sanitario pero también en lo social”, señaló Galaz.

La Fundación Víctor Jara hace esta invitación a todos y todas quienes quieran participar, independiente de su edad y situación, si viven en Chile o en el extranjero. Estas lecturas pueden ser personales y/o colectivas del texto de Joan Jara.

Consultada la autora del libro y presidenta de la Fundación Víctor Jara, señaló que “va a ser muy interesante escuchar las opiniones de la gente después de leer partes del libro, sus puntos de vista sobre lo que escribí desde tan lejos pensando siempre en Chile y en lo que aquí había pasado y estaba pasando en ese momento. Escuchar a las personas siempre me dará una nueva perspectiva de las cosas, no solo del libro. Es una posibilidad muy linda de encontrarse con las personas. Espero que participe mucha gente y no solo aquí en Chile”.

¿Cómo participar?

Ingresa a https://fundacionvictorjara.org/mil-lecturas/ elige uno de los textos que ahí se encuentran

1. Grábate leyendo uno de los textos seleccionados (en formato horizontal). Puede ser también una lectura entre varias personas. Al final menciona tu nombre y procedencia. Si quieres agrega un comentario u opinión. Por ejemplo “Mi nombre es Victoria Yáñez, soy de Coquimbo y me gusta este libro porque…”.

2. Envíanos tu video a nuestro Whatsapp +56 9 3385 4602 o a nuestro correo uncantosinfin@fundacionvictorjara.org junto con tu perfil de Instagram o Facebook. Si no tienes red social no te preocupes, envíanos tu video igual.

3. Posteriormente nosotros lo subiremos etiquetándote para que así lo puedas republicar en tus redes.

4. Invita a tus amigos/as a participar en esta actividad de memoria y encuentro.