Moyenei en Chile: Cantos de sanación y círculos de mujeres abrazando el territorio

«Círculo abierto de mujeres es un proceso terapéutico y ritual donde las mujeres se vuelven a reunir en círculo, como muchas culturas ancestrales, para compartir sus vivencias, sus procesos y encontrar medicina en el colectivo», nos dice de entrada la cantante y compositora Moyenei Valdés, quien ha vuelto a Chile en el marco de su Peregrina Tour 2023.

En las últimas semanas, ha estado recorriendo distintas ciudades y lugares, enfocada en la inmersión al canto curativo, «que es exactamente la disciplina que yo manejo en el canto, usar la música y la frecuencia de la voz como una herramienta de sanación», agrega la artista, radicada en México hace 17 años.

Pirque, Pucón, Chiloé, El Maule. Los círculos se multiplican y Moyenei nos cuenta sobre el significado que tienen estas ceremonias de mujeres en nuestra cultura latinoamericana.

«Hace hartos años yo caché que la música, lejos de ser algo para entretener a las personas, necesitaba compartirse también desde un lugar curativo, terapéutico o sanador, como se le quiera llamar, aunque me gustan estas tres palabras. En mi experiencia, la música me salvó de perderme en el dolor de la tristeza, de mis traumas de infancia, el asesinato de mi padre, todo eso fue para mi una situación muy difícil de poder sanar».

«Al principio no entendía, pero ya de más grande pude entender por qué buscamos sanar con tanta necesidad, por qué el ser humano busca permanentemente en el camino de la vida un proceso de sanación, cada quien como puede, cada quien como conoce», añade Moyenei, quien conversó con El Ciudadano en medio de su gira.

Sanación con la voz

«Para mi darme cuenta que fue una sanación la música, yo dije, cuando alcancé a tocar mi corazón elevado, sanado, cuando alcancé a vivir en plenitud algo que nunca lo pensé pero sucedió, yo prometí que mi arte y todo mi servicio iba a ser enfocado en compartir medicina de la sanación, a través de mi arte, mi música, mi poesía, mis ritmos, y todo lo que conozco del canto, así que por lo menos hace unos 8 años empecé a dedicarme profesionalmente al tema terapéutico y de sanación con la voz», cuenta la cantautora.

«Esto me ha permitido estar en lugares muy bonitos, con tribus y pueblos originarios, con sanadores y chamanes de todos los países y de todos los ámbitos, por muchos años. Como fui siempre una buscadora, por ahí fui encontrando la conexión con la sanación, y eso me ha permitido también encontrar un camino dentro de la manera en que comparto lo que hago y ha sido muy hermoso porque ha sido realmente volver a mi origen, a mi origen latinoamericano, sudamericano, femenino, chileno».

«Actualmente llevo 12 años viajando por todo el mundo y compartiendo mi trabajo de manera internacional, sin volver jamás nunca a pisar el tema de la cosa comercial y convencional, y siempre manteniéndome independiente», añade la cantante, que ha tenido una postura bien crítica hacia plataformas como Spotify, por las escasas regalías que dejan a los artistas.

El episodio con Mamma Soul

El relato de Moyenei continúa ahora abordando un episodio del pasado: «Lamentablemente en este viaje (a Chile) me enteré de cosas que no tenía la conciencia, pero que compañeros músicos me contaron con mucho respeto, y me dolió mucho el corazón, porque parece que se difundió por parte de mis excompañeras de Mamma Soul la historia de que yo había robado las canciones y las había inscrito a mi nombre y que había huido de Chile habiendo hecho esta falta».

«Fuera de darme rabia me dio muchísima tristeza, lloré porque dije chale o sea que en verdad mucha gente piensa que soy una ladrona, y me dio mucha tristeza», agrega la cantautora.

Y en seguida, recuerda, como recalcándolo: «Yo formé Mamma Soul, yo soy la única persona que soñó con ese proyecto, hay muchos testigos, entre ellos grandes artistas, que vieron en ese momento cómo yo busqué a las chicas, cómo hice un casting y fui de puerta en puerta preguntando a distintas músicas mujeres si les gustaría participar en mi proyecto. Yo puse el nombre Mamma Soul, y de un repertorio de 11 o 12 canciones yo compuse todas menos una».

«Fe» de Mamma Soul (EMI, 2001). Disco de Oro en Chile ese año.

Sobre su salida del grupo, señaló: «Lamentablemente yo me tuve que retirar de Mamma Soul en ese momento, embarazada de 7 meses de mi segunda hija, porque descubrí que la mamá de una de las chicas había inscrito el nombre a su nombre. Me habían robado mi propio nombre, de mi propia banda, frente a mis propias narices, mis propias hermanas. Yo embarazada no toleré eso y me fui de tristeza porque consideré que eso era irreconciliable en ese momento, y realmente, en un estado de embarazo muy avanzado, no quería entrar a una pelea o una disputa».

«Pasaron algunos meses y cuando yo ya di a luz, y tenía 2 semanas en el puerperio, estaba en cama de hecho, me acuerdo que cuando me llega este llamado yo estaba en cama amamantando a mi hija, me llaman de la SCD para decirme que todas mis obras están impugnadas por una demanda que hizo Mamma Soul para reajustar todos los porcentajes. Entonces ellas, en ese momento, intentaron quitarme todas mis canciones y no pudieron, pero sí me quitaron mucho porcentaje diciendo que porque alguien había grabado el piano o el bajo también merecían una parte de la autoría, cuando eso es completamente ilegal».

«Como yo estaba en mi puerperio, esto también me dolió muchísimo, pero me encabroné, puse las cartas sobre la mesa y dije qué es más valioso, ponerse a pelear, y yo además ya no quiero seguir cantando esas canciones, para mi ya no significan todo lo que significaban antes, así que se las voy a dejar. Esto fue el año 2004, por ahí, o 2003. Decidí no pelear, no ir a hacer escándalos a la tele, no ir a dar jugo paseándome por los programas de chismes que me llamaban todo el día. Yo dije: NO».

«No voy a pelear por esto, que se lo queden, yo sé lo que hice, sé lo que soy, sé que hay un legado para mi país y no quiero participar de un drama entre mujeres. Entonces yo me retiré de la pelea, pero años después descubrí que ellas sacaron hasta un comunicado que compartieron por correo con cientos de personas, para contar su verdad, que es completamente falsa, y es muy triste porque yo fui quien invitó a cada una de ellas a que formaran parte de mi proyecto, que yo soñé, una banda de mujeres que hiciera reggae hiphop soul chileno, es mi idea, es marca registrada de Moyenei, tiene nombre y apellido. Por supuesto que entre todas le dimos el color, lo que es la forma, pero me da mucha tristeza que entre mujeres no nos reconozcamos y neguemos la oportunidad que te dio la otra para que hoy día tú tengas ese trabajo».

«También me enteré llegando que Mamma Soul va a hacer un concierto en el Arena Movistar, proclamando la formación original, y eso es completamente falso, la formación original soy yo, yo las creé, yo las traje, las busqué, investigué a cada una de ellas para saber quién era la mejor integrante para el grupo».

«No es una revancha»

Rememorar esta situación vivida con sus excompañeras de banda, dice Moyenei, «no es una revancha para mí, pero sí mi corazón necesita poner las cartas sobre la mesa y decir que la única verdad es que nosotras no supimos resolver nuestros pedos personales cuando nos hicimos famosas, había super mala comunicación y una competencia exagerada y abrumadora de quien participaba más, a quien le hacían más entrevistas, quien era la cara visible. Entonces yo amorosamente me retiré, y le di en el clavo, porque al nunca más volver a cantar esas canciones y deslindarme de toda esa historia antigua, yo pude construir mi nueva trayectoria, quien soy ahora».

«Sin ningún miedo me fui a vivir a México hace 17 años, país en el cual he aprendido muchísimo, la gran universidad de la vida. Estoy super agradecida y afortunada de haber soltado algo que yo misma creé y yo misma construí, yo inventé esa banda, ese concepto, ese nombre, yo las llamé a todas ellas, yo creé todas las canciones por las cuales Mamma Soul es hoy día una banda todavía conocida, así que yo siento que tengo el derecho de poder decir que yo soy la creadora de esa idea y que amorosamente yo se las cedo porque no quiero pelear por algo que es hermoso», concluye.

Ahora la música vuelve y resuena en el aire. La gira debe continuar. Aún queda camino por recorrer.

En Santiago, Moyenei se estará presentando el jueves 7 de diciembre en el Kahuín, ubicado en Antupirén 9301, Patio La Rosa, Peñalolén. La cita contará con la presencia de Juanita Parra, Francesca Ancarola, Paulina Muñoz, Toño Escobedo, Natalia Cortés y Ale María.

Luego, ya en su despedida de Chile, los días 8, 9 y 10 de diciembre, realizará la jornada de retiro «Inmersión al canto curativo» en la Eco Aldea La Bella, ubicada en Rari, Región del Maule.

Más información en el Instagram de Moyenei AQUÍ

