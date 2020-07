Mueres en el Mar: El nuevo proyecto pop presenta su canción «They May Envy You»

La cantante y compositora tras este proyecto musical que, desde su cuarentena, encuentra su inspiración viviendo en una casa que fue de Gabriela Mistral.

Su single será parte de un EP que lanzará en los próximos meses y que se suma a otras tres canciones presentadas durante el primer semestre de este año.

Una estética sonora cercana al dream pop es la propuesta de Mueres en el Mar, proyecto musical de la cantante y compositora Maca Carreño, que con influencias de artistas tan distintos como: Björk, Violeta Parra, Jónsi o Regina Spektor ha ido desarrollando su estilo propio relacionado con una lírica que juega con los ciclos, la muerte y el renacer.

“Los ríos mueren en el mar y son parte del ciclo natural del agua, donde el mar se evapora y baña las montañas para hacer crecer los mismos ríos. Mueres en el Mar es el concepto de la pérdida, del duelo, del luto, de los tiempos difíciles que son resignificados para seguir viviendo con otro aprendizaje, de otra manera”, explica Maca.

“They May Envy You”, es un nuevo adelanto de lo que será su EP titulado “La Timidez de los Eucaliptus”, luego de liberar hace unos meses Ya Me Conoces , Ya No Hay Tiempo y La Oportunidad. Un trabajo que será lanzado en su totalidad dentro de los próximos meses y que fue grabado en Casa Mistral, llamado así por haber sido casa de la poetisa, hoy sede y estudio del sello independiente Caída Libre y por ahora el lugar que eligió la artista para pasar este periodo de cuarentena.

Pese a ser el debut discográfico de Mueres en el Mar, no es el estreno de Maca Carreño, quien desde los 15 años ha estado ligada a la música y ha sido parte de proyectos como Treile y Tré, sin embargo, ninguno de los anteriores han sido tan personales como lo que presenta ahora.

“Mueres en el mar es concebido como una obra de arte, un concepto que anida un relato, el de la muerte, pero no como algo malo, si no que como algo natural y bello” cuenta la artista.

Junto con lo anterior la música de Mueres en el Mar busca acompañar en el miedo; en las preocupaciones y encontrar la belleza en la noche y lo desconocido.

They May Envy You – Mueres en el Mar



Escrita y Compuesta por Macarena Carreño

Arreglos por Rodrigo Donoso

Producida por Cuatrobeats (Pablo Ramos)

Grabada en Estudio Casa Mistral con el ingeniero Jaime Marín

Sello Caída Libre

Crédito Fotográfico: Bastián Spencer (@bastian_spencer)