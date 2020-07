Lúcido proyecto de música infantil busca eliminar la frase “es niñita” como una ofensa

A través de su nuevo single de reggaetón y trap consciente, Guaypes Club y su vocalista “Traperita” entregan un mensaje potente y reflexivo a los infantes.

Expresar de forma orgullosa y libre de estereotipos lo que significa ser niña es el principal mensaje del nuevo single y video clip “Soy niñita”, del proyecto de música infantil Guaypes Club, una novedosa propuesta que a través de los populares ritmos del reggaetón y el trap, entregan mensajes conscientes a los más pequeños del hogar. Gracias a este destacable trabajo ya han ganado en dos ocasiones el Concurso “Vittorio Cintolesi” de la SCD y actualmente están terminando su primer disco, proyecto Financiado por los Fondos de Cultura, Convocatoria 2020, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Esta iniciativa musical nace el 2019, liderada por la actriz de teatro, doblaje y voz Javiera Astudillo, junto con el licenciado en arte, compositor y productor musical Mauricio Vergara, quienes dan vida a Guaypes Club, una divertida y educativa banda de trap y reggaeton consciente para niños y niñas, conformada por Mr. Guay-P, Traperita y Mopita, marionetas que a través de sus vivencias personales y sus composiciones enseñan nuevas lecciones a los infantes. Su música además adapta estos géneros a una identidad chilena-latinoamericana, reemplazando la instrumentación típica con instrumentos de origen folklórico.

Sobre el nuevo single “Soy niñita”, Javiera Astudillo explicó que “las mujeres crecemos en un mundo donde los referentes conocidos, los que se muestran en la historia, en el colegio, en lo «oficial», son escasos, porque además en la ficción muchos personajes femeninos han sido construidos por hombres, entonces muchas veces no nos representan. Sentía la necesidad de cambiar lo clásico de que el «héroe» o «el personaje principal» fuera varón, principalmente porque yo crecí sin referentes femeninos claros y sé que eso está cambiando gracias a los movimientos feministas”.

Agregó que “quiero que las niñas escuchen esta canción y ya nunca más alguien pueda decirles ‘niñita’ para molestarlas, como una ofensa. Y si se los dicen, ellas sepan que no tienen de qué avergonzarse y que puedan defender a los niños también si son molestados con lo mismo. Con este single transformamos la frasecita molesta de ‘es niñita’ por una melodía fuerte. Las niñas, las mujeres, somos fuertes y no le debemos nada a los estereotipos, nos quedan chicos, no nos representan. Quiero que las niñas crezcan con esta idea”.

Cabe mencionar que hasta ahora, Guaypes Club se ha presentado en las bibliotecas Viva y de Santiago, mostrando un show educativo y entretenido para los niños, con sus grandes personajes, quienes también estarán presentes para el lanzamiento en vivo de su primer álbum, en Matucana 100, que espera realizarlo en diciembre del 2020.