Músicos latinoamericanos colaboran con personas que viven en la calle

Más de 40 artistas de Chile, Argentina y Uruguay, se suman a un inédito trabajo recopilatorio para celebrar el aniversario Nº 20 de Corporación Nuestra Casa, institución que trabaja con personas en situación de calle.

Este agosto nace el disco Con las manos en la calle, un trabajo que reúne creaciones de más de 40 artistas del continente, quienes se sumaron para celebrar a Nuestra Casa y sus dos décadas de trabajo con personas en situación de calle. Este disco comprenderá un compilado musical online y todo lo que se recaude con su descarga, irá en directo apoyo a la gestión de la corporación.

Pascuala Ilabaca, La Mano Ajena, Subhira, Golosa La Orquesta, entre otros, son parte de este recorrido por distintos estilos y vertientes musicales, donde sonidos acústicos se entrelazan con el rock y nuevas tendencias.

Un refrescante menú musical que tiene un sentido profundo de trabajo colectivo y unión en tiempos difíciles para todos, más aún para aquellos que no tienen techo.

Este disco estará disponible desde el 1 de agosto en PortalDisc y la gente podrá descargarlo a través de aportes voluntarios.

Pascuala Ilabaca

Pedro Villagra, reconocido músico y compositor, que ha sido parte de grupos como Santiago del Nuevo Extremo e Inti-Illimani comenta que “la problemática del desamparo tiene muchas caras y la empatía que nos produce como artistas las personas que están en situación de calle es enorme, ponernos en el caso de ellos es difícil: están en una situación extrema. Nuestro rol como artistas es ser traductores de esa realidad para poder mostrarla. La pregunta es: ¿Qué hago yo para ayudar? Alguien tiene que hacerse cargo y ese alguien es Nuestra Casa”.

Nuestra Casa es una corporación que trabaja en Chile hace dos décadas con personas en situación de calle en cuatro modalidades: Residencia Solidaria, Casa Compartida, Trabajo y Ruta en la calle y Talleres sociales (Fútbol y otros).

“En nuestro país hay alrededor de 20 mil personas que viven en la calle, y estas cifras son las que manejamos aproximadas, pero antes de la pandemia. No tenemos claridad cuántas personas van a perder su techo, vínculos y redes después del COVID-19, no sólo en Chile sino en el mundo. Seguro que el escenario no será auspicioso por lo que hoy más que nunca queremos, por una parte, celebrar y reconocer el trabajo y lo conseguido por años, y por otra, sensibilizar a la sociedad con esta problemática que cuesta mucho visibilizar”, comenta Isabel Lacalle, directora ejecutiva de la Corporación.

Acá el link para obtener el disco o pinchando la imagen