Origen y significado de la bandera de la República Popular China

En 1948, tras una larga guerra civil y una invasión extranjera, el Partido Comunista de China comenzó una ardua campaña de liberación de ciudades del país. En 1949, quedó claro que sería cuestión de tiempo para que el país, dividido y dominado en algunas zonas por señores de la guerra, volviera a contar con un gobierno central capaz de gobernar todo el territorio. No obstante, las tropas encargadas de la liberación y la república que estaba a punto de fundarse no contaban con símbolos propios. Si China deseaba volver a ser un país unificado, necesitaba de símbolos patrios propios. En el pasado, todas las banderas que habían ondeado sobre China habían sido confeccionadas por algún político o miembro del partido gobernante. Esto había producido algunas disconformidades porque, aunque se buscaban crear símbolos nacionales que representaran a todos los ciudadanos del país, la decisión del simbolismo de cada pabellón había recaído en un pequeño grupo de personas. Para la nueva república esto debía cambiar, y la bandera tenía que surgir del propio pueblo chino de la forma más democrática posible.

UN CONCURSO INTERNACIONAL

El Partido Comunista de China, o sus figuras más importantes, podrían haber confeccionado una bandera que representara sus ideales revolucionarios, como ya habían hecho en 1927 y 1931 para el 中国工农红军 Zhōng guó gōng nóng hóng jūn, Ejército Rojo de Trabajadores y Campesinos de China y la 中华苏维埃共和国 Zhōng huá sū wéi āi gòng hé guó, República Soviética de China respectivamente. No obstante, se tomó la decisión de realizar un concurso internacional de diseños de banderas, sobre la que posteriormente la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, el principal órgano de representación ciudadana del país y con representantes de todos los grupos, votaría por el diseño ganador.

Representación de la construcción de la bandera del Ejército Rojo de Trabajadores y Campesinos de China en la película 建军大业 Jiàn jūn dà yè, La gran empresa de la fundación del Ejército (2017).

Entre el 13 de julio y el 15 de agosto de 1949, se publicó en los periódicos 人民日报 Rénmín rì bào, Diario del pueblo, 北平解放报 Běipíng jiě fàng bào, Noticias de Liberación de Běipín, 大众日报 Dàzhòng rì bào, Diario Dazhong, 解放日报 Jiěfàng rì bào, Diario de la liberación y 新华日报 Xīnhuá rì bào, Diario Xīnhuá la convocatoria para diseñar la bandera nacional, el escudo nacional y el himno nacional. El concurso estaba abierto a cualquier ciudadano chino en el país o en el extranjero que deseara enviar una carta con su propuesta de diseño. La convocatoria rápidamente se extendió por todo el país y luego el mundo entero y cientos de personas comenzaron a pensar en diseños. Según las bases del concurso, la bandera debía cumplir con los siguientes puntos:

1- Contar con características chinas, como referencias a la geografía, la nacionalidad, la historia o la cultura.

2- Representar el poder del país, con simbología que refiera al gobierno democrático del pueblo, la clase trabajadora o la alianza entre trabajadores y campesinos.

3- Tener forma rectangular con la proporción 3:2.

4- Ostentar como color mayoritario el rojo brillante.

EN EL FRENTE DE BATALLA, PRIMERA LÍNEA DE FUEGO

Mientras el concurso estaba en vigencia, un soldado que se encontraba en la primera línea de batalla liderando la liberación del Sur de China envió un artículo a un periódico narrando cómo discutía con sus compañeros los posibles diseños de bandera mientras luchaba en las trincheras:

我们利用战斗空隙,就在阵地上、战壕里,

Wǒ men lì yòng zhàn dòu kòng xì, jiù zài zhèn dì shàng, zhàn háo lǐ,

Aprovechamos los momentos entre los combates, en el frente de batalla, dentro de las trincheras,

在枪炮声中讨论了这三幅图样,讨论会开得非常热烈,

Zài qiāng pào shēng zhōng tǎo lùn le zhè sān fú tú yàng, tǎo lùn huì kāi dé fēi cháng rè liè,

entre el sonido de los disparos discutimos estos tres diseños, la discusión que mantuvimos fue muy animada,

大家不仅对国旗图样各抒己见,还谈了不少激动人心的感想。(1)

Dà jiā bù jǐn duì guó qí tú yàng gè shū jǐ jiàn, hái tán liǎo bù shǎo jī dòng rén xīn de gǎn xiǎng.

no solo cada uno expuso su propia visión del diseño de la bandera nacional, sino que se habló de no pocos conmovedores sentimientos populares.

Relieve del 人民英雄纪念碑 Rén mín Yīng xióng Jì niàn bēi, Monumento a los Héroes del Pueblo representando a las tropas de liberación de China.

La convocatoria no solo conmovió a los soldados, sino que también muchos chinos en el extranjero se volcaron con papel y lápiz sobre sus escritorios para crear todo tipo de diseños de bandera que enviaron a 北京 Běijīng por correo. Sorprendentemente la convocatoria reunió a todo tipo de ciudadanos chinos que enviaron sus diseños. Trabajadores de fábricas, agricultores, oficiales y soldados del ejército, maestros y profesores, escritores, empleados del gobierno, emprendedores autónomos, así también como chinos residentes de las colonias británica de 香港 Xiānggǎng y portuguesa de 澳门 Àomén. Hubo niños de primaria, algunos tan pequeños que tenían dificultades para dibujar su diseño, y ancianos de formación clásica que todavía recordaban la época imperial.

DESBORDADOS

El 20 de agosto de 1949, el equipo encargado de recibir los diseños y realizar una primera evaluación para determinar si cumplían con las bases del concurso se encontró ante 2.992 o 3.012 diseños (dependiendo de la fuente consultada). 23 de esos diseños provenían de países americanos ubicados casi en las antípodas de China. El número de diseños superó las expectativas de participación ciudadana y demostraron la gran confianza que había en todos los sectores de la sociedad hacia la construcción de una Nueva China.

Los diseños fueron catalogados por elementos en común y fueron expuestos en el 北京饭店 Běijīng Fàn diàn, Hotel Běijīng para que todas las autoridades chinas pudieran verlas. El comité encargado de la preselección de banderas seleccionó 37 diseños de banderas que consideraron que mejor se ajustaban a las bases del concurso. No obstante, a último momento, 田汉 Tián Hàn (1898-1968), un actor y líder revolucionario que formaba parte del comité, sugirió añadir otro interesante diseño que había visto en la exposición. Así el listado final fue de 38 propuestas de bandera que se publicaron en un libro titulado 国旗图案参考资料 Guó qí tú àn cān kǎo zī liào, ‘Referencia del patrón de la bandera nacional’, en el que no solo se dotaba a los diseños de un aspecto más profesional, más similar al diseño final y no al dibujo manual, sino que también se transcribía la descripción de la simbología de cada diseño.

Las 38 banderas preseleccionadas.

A LA LUZ DE LAS ESTRELLAS

La bandera de la República Popular China sería muy diferente si no hubiera sido por el añadido de última hora de la propuesta número 38. Este diseño había sido presentado por 曾联松 Zēng Liánsōng (1917-1999), un trabajador de la provincia de 浙江 Zhèjiāng. Cuando 曾联松 Zēng Liánsōng vio el llamado a concurso sintió que difícilmente podría proponer una bandera lo suficientemente buena como para el país, pero decidió intentarlo, como una forma de apoyar a China. Todos los días, tras volver a su casa luego de una intensa jornada laboral, 曾联松 Zēng Liánsōng se sentaba con lápiz y papel y pasaba gran parte de la noche sin poder dormir, pensando en posibles diseños. Realizó múltiples bocetos, pero al cabo de cada jornada de dibujo los descartaba porque no terminaban de agradarle. Al cabo de varias noches comenzó a frustrarse, porque no conseguía respetar las bases del concurso y arribar a un diseño que le pareciera hermoso a la vez que tuviera un gran simbolismo.

Una noche despejada, 曾联松 Zēng Liánsōng miró por la ventana y vio un maravilloso cielo estrellado sin Luna. Tras disfrutar del maravilloso espectáculo astronómico y reflexionar sobre cómo las estrellas parecen más brillantes y numerosas cuando la Luna no está presente, recordó un antiguo proverbio chino:

盼星星盼月亮.

Pàn xīng xīng pàn yuè liàng.

Desear las estrellas y desear la Luna.

Este proverbio significa “tener expectativas poco realistas”, porque no es posible tener una Luna llena brillando en todo su esplendor y ver a todas las estrellas brillando de forma simultánea en la noche.

Volviendo al papel, 曾联松 Zēng Liánsōng pensó en cómo el Partido Comunista de China había sido un gran salvador del pueblo, en chino 大救星 dà jiù xīng. Esta expresión en chino tiene un doble juego de palabras, porque 星 xīng significa «estrella» y 救星 dà significa «salvador». Por lo tanto, 曾联松 Zēng Liánsōng imaginó al Partido como una gran estrella con una hoz y un martillo en el interior que plasmó en el papel.

Reconstrucción del primer diseño de estrellas creado por 曾联松 Zēng Liánsōng.

LA IMPORTANCIA DE LA LECTURA

En 1949, gran parte de la población china era analfabeta o tenía conocimientos de lectura y escritura muy limitados. No obstante, 曾联松 Zēng Liánsōng no era un trabajador cualquiera, había estudiado economía en la 南京大学 Nánjīng dàxué, Universidad de Nánjīng, hasta que se unió al esfuerzo de guerra contra la invasión japonesa. En aquellos años, se había interesado por un autor poco conocido en Nánjīng, pero que estaba jugando un rol central en la guerra contra Japón y que en su juventud había sido docente voluntario enseñando a leer y escribir a obreros y campesinos: 毛泽东 Máo Zédōng. Las teorías de la guerra de guerrillas y la necesidad de construir un gobierno popular habían maravillado a 曾联松 Zēng Liánsōng. En particular, un famoso escrito había llamado su atención recientemente: 论人民民主专政 Lùn rén mín mín zhǔ zhuān zhèng, «Discusión sobre la dictadura democrática del pueblo» (1949).

论人民民主专政 Lùn rén mín mín zhǔ zhuān zhèng, «Discusión sobre la dictadura democrática del pueblo» (1949).

El texto es una obra fundacional del pensamiento político moderno chino, ya que pretende despegarse del pensamiento soviético imperante en la época, para establecer un comunismo chino, con características propias. En 1949, 毛泽东 Máo Zédōng encabezaba al Partido Comunista de China y era una de las figuras más reconocibles del proyecto de liberación de China. 曾联松 Zēng Liánsōng leía y estudiaba con cuidado sus escritos para comprender el nuevo país que se estaba planteando. Al repasar 论人民民主专政 Lùn rén mín mín zhǔ zhuān zhèng, «Discusión sobre la dictadura democrática del pueblo» (1949) su atención se centró en la descripción que 毛泽东 Máo Zédōng realizaba sobre la composición de las clases sociales del pueblo chino a la que describía como la unión de 士农工商 shì nóng gōng shāng, «eruditos, campesinos, obreros y comerciantes».

Al volver a mirar su diseño de bandera roja con una gran estrella, 曾联松 Zēng Liánsōng imaginó que las cuatro clases sociales se agrupaban junto al Partido Comunista. Por lo tanto, decidió añadir cuatro estrellas, una por cada clase, rodeando a la estrella principal.

PROBLEMAS DE DISEÑO

Al intentar colocar cuatro estrellas pequeñas rodeando a la gran estrella central, 曾联松 Zēng Liánsōng se enfrentó a serios problemas de diseño. Distribuyó las estrellas de diferente forma sobre la bandera, y todas y cada una le parecían antiestéticas. A veces el conjunto de estrellas parecía que “se caían” del pabellón al ser colocadas en los extremos de la bandera. Una de las ideas para intentar evitar este problema de proporciones había sido colocar una gran estrella en el centro de la bandera y luego las cuatro pequeñas rodeándola a los costados arriba y abajo. Empero, este diseño no terminaba de convencer a 曾联松 Zēng Liánsōng.

Reconstrucción del primer diseño de 5 estrellas creado por 曾联松 Zēng Liánsōng.

Manteniendo la estrella grande en el centro, comenzó a dibujar las estrellas pequeñas en diferentes posiciones, buscando un arreglo en el que pareciera que las pequeñas estrellas se reúnen alrededor de la estrella central. Así dio con un hermoso diseño en el que las cuatro estrellas rodean a la central desde el lado derecho. La clave de este diseño era que las pequeñas estrellas no estaban orientadas igual que la principal, sino que giraban levemente, como formando un semicírculo alrededor de la mayor. Esto generaba el aspecto de reunión y contención que 曾联松 Zēng Liánsōng buscaba.

Reconstrucción del primer diseño de 4 estrellas rodeando a la estrella grande creado por 曾联松 Zēng Liánsōn.

No obstante, al colocar este esquema en el centro la bandera parecía extraña, como desbalanceada. Por lo tanto, comenzó a colocar al conjunto en diferentes partes de la bandera hasta que, al colocarla en el cantón (parte superior izquierda de una bandera), el diseño lo convenció.

Propuesta de bandera enviada por 曾联松 Zēng Liánsōn.

HIJOS DEL RÍO AMARILLO

Para contrastar con el rojo de la bandera, 曾联松 Zēng Liánsōng eligió que sus estrellas fueran amarillas. En la antigua concepción de “razas”, ya en desuso, se consideraba a los chinos como la “raza amarilla”, en parte por su tonalidad de piel característica y en parte porque los propios chinos se consideraban hijos del Río Amarillo.

Tras arribar a este diseño final, 曾联松 Zēng Liánsōng envió su propuesta al concurso bajo el nombre de 红地五星旗 Hóng dì wǔ xīng qí, «Cinco estrellas en la tierra roja». El diseño prácticamente fue descartado, hasta que a último momento se añadió al listado final con el nombre de propuesta número 38.

UNA DISCUSIÓN ACALORADA

En la mañana del 23 de septiembre, la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino comenzó la discusión sobre el diseño final. Analizando detalladamente cada uno de los 38 diseños, se produjo un animado debate en los que diferentes grupos optaban por diferentes banderas, aunque había incluso algunos que no estaban de acuerdo con ningún diseño. Uno de los diseños que más importancia cobró fue el favorito de 毛泽东 Máo Zédōng, que agradaba a muchos. Se trataba de un pabellón rojo, con una gran estrella amarilla en la parte superior izquierda y una franja amarilla que cortaba la bandera en la parte inferior. La franja amarilla representaba al Río Amarillo, cuna de la civilización china. Sin embargo, esta bandera tenía un gran número de detractores, liderados por 张治中 Zhāng Zhìzhōng (1890-1969), un comandante, que argumentaba que la franja amarilla daba la sensación de dividir a China en dos partes, algo que atentaba contra el simbolismo unificador que buscaban. Finalmente, la sesión no arribó a ningún diseño ganador.

La bandera del Río Amarillo, diseño preferido por 毛泽东 Máo Zédōng.

LA BANDERA ROJA DE CINCO ESTRELLAS

En la noche, 彭光涵 Péng Guānghán (1918-2012), miembro del Partido Comunista de China, recomendó el diseño número 38 de 曾联松 Zēng Liánsōng al ministro 周恩来 Zhōu Ēnlái. Al volver a ver la bandera y leer el simbolismo, 周恩来 Zhōu Ēnlái quedó satisfecho con la propuesta y pidió que se realizara una versión en papel a tamaño real para poder exponerla al día siguiente. Posteriormente, 陈嘉庚 Chén Jiāgēng (1874-1961), un comerciante chino que formaba parte del comité de preselección, convenció a 毛泽东 Máo Zédōng y 周恩来 Zhōu Ēnlái de que no era necesario que el Río Amarillo apareciera representado como una línea amarilla en la bandera, sino que su simbología podía ser incluso más sutil, como en la propuesta 38.

Tras ver el diseño 38, 毛泽东 Máo Zédōng cambió de parecer y decidió optar por esta propuesta. No obstante, creía que la hoz y el martillo en la estrella de mayor tamaño tenía un parecido muy grande con la bandera de la Unión Soviética. Esto era problemático, no solo porque los pabellones serían muy similares y difíciles de distinguir para el ojo no experto, sino que también atentaba contra sus ideas de construir un comunismo chino, independiente del pensamiento soviético. Por ende, pidió que se removieran estos elementos de la bandera.

En las bases originales del concurso, incluso se había pensado en utilizar el mismo color rojo de la bandera soviética, pero 周恩来 Zhōu Ēnlái insistió en utilizar «rojo brillante» en lugar de «rojo oscuro» para diferenciarse de la simbología soviética y remitir al color rojo que simboliza la buena fortuna en China.

El 27 de septiembre, el diseño de 曾联松 Zēng Liánsōng sin la hoz y el martillo fue presentado ante la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino y fue aprobada por unanimidad. Además de remover la hoz y el martillo, se decidió cambiar el nombre a 五星红旗 Wǔ xīng hóng qí, ‘Bandera roja de cinco estrellas’, siguiendo la costumbre estética de utilizar solo cuatro caracteres, como en los 成语 chéngyǔ.

En el 人民日报 Rén mín rì bào, Diario del pueblo, la bandera fue publicada el 29 de septiembre junto a un esquema de construcción, para que cualquier persona pudiera reproducir la bandera con facilidad.

Esquema de construcción de la bandera.

Ese mismo día, el costurero 赵文瑞 Zhào Wénruì (1923-1951) se encargó de confeccionar la primera bandera para ser utilizada el 1° de octubre en la fundación. Tras un arduo trabajo, finalizó la bandera en la madrugada, pocas horas antes del izamiento. Utilizando un ingenioso mecanismo eléctrico, el presidente 毛泽东 Máo Zédōng izó la bandera por primera vez en la plaza de 天安门 Tiān’ānmén el 1° de octubre de 1949 tras el discurso de fundación de la República Popular China.

En la película 我和我的祖国 Wǒ hé wǒ de zǔ guó, El país de mis ancestros y yo (2019), la primera historia narra las horas anteriores al primer izamiento de la bandera y la construcción del ingenioso sistema automático.

¿QUIÉN FUE EL GANADOR?

Al ver la publicación del diseño final en el periódico, 曾联松 Zēng Liánsōng reconoció que la bandera era similar a su propuesta, pero no la reconoció como propia. De esta forma, creyó que no había ganado el concurso. Grande fue su sorpresa cuando, pocas horas antes del primer izamiento, se presentaron en su residencia un grupo de soldados con una carta de felicitaciones por parte del gobierno, una invitación para ver el desfile de fundación desde el palco principal y cinco millones de yuanes como pago por su trabajo.

La elección de la bandera nacional fue un interesante proceso democrático que sentó las bases de la Nueva China. A pesar de que el presidente 毛泽东 Máo Zédōng y el primer ministro 周恩来 Zhōu Ēnlái, así como otros importantes miembros del partido, tenían sus banderas favoritas, se trabajó arduamente para llegar a un diseño que conformara a todos. Incluso grandes personalidades del Partido Comunista de China habían enviado sus propuestas, como el general 朱德 Zhū Dé, el arqueólogo 郭沫若 Guō Mòruò, el poeta 艾青 Ài Qīng, la pintora 萧淑芳 Xiāo Shūfāng, el escritor 吴玉章 Wú Yùzhāng o el historiador 梁从诫 Liáng Cóngjiè, entre otros.

UNA BANDERA QUE INSPIRA

Desde la primera publicación de la nueva bandera, el pabellón fue recibido con gran alegría por todo el pueblo chino y rápidamente se transformó en uno de los símbolos nacionales que más orgullo inspiraban. Su sencillez, fuerte simbolismo y gran belleza, la transformaron en aquel símbolo de unión nacional que el país buscaba casi desde 1862, cuando el Imperio 清 Qīng izó su primera bandera nacional.

En 1951, el músico 王莘 Wáng Shēn vio la nueva bandera ondeando al viento en 天安门 Tiān’ānmén. Automáticamente se conmovió y compuso la famosa canción 歌唱祖国 Gē chàng Zǔ guó, Cantando al país de los ancestros, resumiendo la lucha revolucionaria y mirando con gran optimismo al futuro.

Sobre los territorios que fueron invadidos, sobre los edificios que fueron construidos por los invasores, sobre las antiguas construcciones imperiales y en muchas casas, la Bandera roja de cinco estrellas ondea orgullosa al viento. Tras décadas de lucha, el pueblo chino puede decidir por su propio futuro y participar activamente en la construcción de una Nueva China.

La Bandera roja de 5 estrellas ondea al viento sobre la antigua oficina de aduanas construida por franceses en la zona de concesión internacional de la ciudad de 上海 Shànghǎi, un terreno cedido tras dos invasiones y la firma de tratados desiguales. La melodía 东方红 Dōng fāng hóng, El Este es Rojo complementa el sentimiento de victoria.

