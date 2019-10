Otro director de cine legendario opina igual que Scorsese y ataca a las películas de superhéroes

El realizador fue bastante duro en contra de este tipo de cintas sin especificar alguna. Fue más allá y llegó a calificarlas de “despreciables”

Hace días, el mítico director de cine Martin Scorsese lanzó varios dardos en contra de las películas de superhéroes, de las que dijo que no son cine. Al realizador de Taxi Driver se le une Francis Ford Coppola, quien no tuvo piedad contra las cintas de Marvel y DC Comics.

“Cuando Martin Scorsese dice que las películas de Marvel no son cine, tiene razón, porque esperamos obtener algo del cine, alguna reflexión, algún conocimiento o algo de inspiración. No creo que nadie obtenga nada de ver una y otra vez la misma película”, expresó Coppola, tras recibir el Prix Lumière del Festival Lumière del cine en Francia, el cual también ganó hace cuatro años Scorsese.

El realizador es considerado uno de los grandes de Hollywood, ya que ha sido el responsable de grandes obras del cine como la saga El Padrino, Apocalypse Now y Drácula, todas reconocidas tanto en EE. UU. como en el ámbito internacional.

Para Coppola, Scorsese fue muy blando a la hora de hablar de las cintas de superhéroes. “Martin fue bondadoso al decir que no son cine. No dijo que las películas son despreciables, algo que yo sí diré”, agregó, según cita Gizmodo.

Frente a estos ataques, Robert Downey Jr., —quien interpreta a Iron Man— ha salido a la defensa de as películas de Marvel. Sostuvo que es muy distinto decir que las películas de superhéroes o de cómics no te gustan, a asegurar que no son cine. En igual tono opinó en su Instagram James Gunn, director y guionista de Guardianes de la Galaxias y El Escuadrón Suicida.

“Algunas películas de superhéroes son terribles, algunas son hermosas. Al igual que sucedió con las western y las películas de gánster [en el pasado], no todos serán capaces de apreciarlas, ni siquiera algunos genios. Y eso está bien”.

Lo más curioso del caso es que Scorsese consideró realizar Guasón, un villano del universo de DC.

