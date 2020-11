Película brasileña que trata el tema de una comunidad sin techo inaugura el Arquitectura Film Festival Chile 2020

La película brasileña Era O Hotel Cambridge (2015), de Eliane Caffé, inaugura este jueves la V edición del Arquitectura Film Festival Chile (ArqFilmFest), que se desarrollará hasta el 29 de noviembre en la modalidad online.

El filme, que integra la muestra de 40 obras en competencia, muestra la vida de una comunidad sin techo que ocupa un edificio abandonado en el centro de Sao Paulo, mientras es amenazada de desalojo.



Precisamente en torno a esta idea de pensar las ciudades del futuro y el rol del arquitecto a partir de la situación actual, se concibió el programa del evento que transcurre bajo el lema de “Ciudades Futuras ¿Y después de la crisis qué?”, publicó Prensa Latina.

La película brasileña Era O Hotel Cambridge (2015), de Eliane Caffé. Foto: Era O Hotel Cambridge.



El evento de cine y arquitectura regresa en el contexto de la Covid-19 con proyecciones urbanas, conversatorios, exposiciones y presentaciones de películas seleccionadas en la competencia nacional denominada “De la calle a la ventana”.



Mediante el sitio digital www.arqfilmfest.cl se podrán disfrutar de los 19 cortometrajes seccionados en las categorías “La Calle” (referida a la movilización), “La Ventana” (en alusión al encierro) y “En Progreso” (para proyectos sin concluir).



Las proyecciones urbanas mostrará materiales que forman parte del patrimonio audiovisual de la Cineteca Nacional y para el cierre del evento se expondrá en calidad de estreno en Chile The Last and First Man, filme póstumo de Jóhann Jóhannsson (Islandia, 2020).



La serie de conversatorios en línea y exposiciones buscan, además, dialogar con otros festivales de cine y arquitectura de América Latina, y reflexionar junto a creadores y realizadores sobre su relación a través del tiempo.

