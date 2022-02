«Piña»: Lo nuevo de Planeta No

La banda nacional de indie pop, oriunda de Concepción, y autora de importantes singles del cancionero nacional como “El Campo”, “Sol a Sol” y “Señorita”, lanza para todo el universo su nuevo y esperado single “Piña”, una balada indie-soul, primera entrega de Planeta No en varios años, adelantando su próximo disco, singles, videos y varias sorpresas.

«Piña» se compone de un sonido alternativo y maduro, fruto de 12 años de carrera ininterrumpida. Es una reflexión a partir de la cotidianidad, una historia pequeña sobre juntarse en el atardecer a perder el tiempo, una producción de carácter indie, sencilla. Según apunta Gonzalo García, vocalista y compositor es “una muestra de madurez y tranquilidad de las personas que componen el proyecto”. El track fue grabado por Planeta No completamente en casa durante la pandemia y mezclado en Argentina.

El videoclip que fue dirigido por Cristian Pino Anguita, reflexiona y valora lo que propone la letra; las ciudades latinoamericanas, sus extramuros, el nuevo valor de juntarse con las amistades en pandemia y en la adultez. “Una idea de evasión, el consumo de sustancias, perder el tiempo”. Es además, la continuación del sorpresivo video “Me voy pa mi casa” lanzado por Planeta No sin previo aviso en el mes de enero.

Planeta No nace en el año 2010 y ha cosechado un estrecho vínculo con el público nacional como también el de México, Perú y Argentina, presentándose en festivales como Primavera Sound, Lollapalooza CL, SXSW, Marvin CDMX, Feria Pulsar, Cumbre del Rock. Su discografía cuenta con el debut “Matucana EP” (2014) junto al sello Beast Discos, su álbum larga duración “ODIO” (2015) editado por Sello Azul, “Raro” y “No tan Raro” de 2019 y 2020, publicaciones que incluyen hits como “El Campo”, “Sol a Sol” y “Enredadera” junto a Ceaese, con permanencia en radios chilenas hasta la fecha. Planeta No se compone por Américo Silva (teclados), JP Garin (batería), Camo Molina (bajo), Gonza García (voz). Para este 2022 contempla presentaciones en varias regiones del país y la liberación de un próximo nuevo disco con potentes singles y la ya conocida factura audiovisual de Planeta No.