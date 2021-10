Reconocen lo mejor del cine iberoamericano en VII edición de los Premios Platino

Lo más destacado de la producción audiovisual iberoamericana será premiado este domingo en Madrid, en la VIII edición de los Premios Platino, en un gran encuentro que celebra el retorno a la presencialidad.

La gala tiene como favoritas a la colombiana El olvido que seremos, de Fernando Trueba, y la guatemalteca La llorona, de Jayro Bustamante, ambas con once nominaciones.

La jornada cinematográfica se llevará a cabo en IFEMA Palacio Municipal de Madrid. Volverá de esta manera la celebración presencial de estos galardones promovidos por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) y la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (Fipca).

En la categoría «Interpretación Femenina», destacan la argentina Valeria Lois seleccionada por su papel en Las siamesas, de Paula Hernández. En el apartado «Interpretación Masculina» fueron seleccionados Diego Peretti por El robo del siglo, de Ariel Winograd –el sábado ganó el Premio Platino del Público al Mejor Actor- y Miguel Ángel Solá, por Crímenes de familia.

La Colombia violenta

El Olvido que seremos de Fernando Trueba es una de las favoritas para llevarse el Platino. Foto: WEB.

Una de las favoritas a mejor película, El olvido que seremos, es una película colombiana dirigida por el español Fernando Trueba, parte con once nominaciones y es la gran favorita. Estrenada en Netflix el jueves, narra de manera íntima la historia de un hombre noble: el médico colombiano Héctor Abad Gómez, carismático líder social y hombre de familia, y destacado profesional de la salud y activista por los derechos humanos en el Medellín polarizado y violento de los años ‘70 y ‘80. Gómez comenzó a señalar y a denunciar públicamente las injusticias en una época en que Colombia era una triángulo violento: guerrilla, paramilitares y narcos.

El español Fernando Trueba había leído el libro homónimo que escribió el hijo de este médico: Héctor Abad Faciolince. Y le impactó tanto que se lo regala a todas las personas que quiere. “Fue un libro que me conmovió mucho, que me arrancó las lágrimas. Tiene poesía. Es un libro literariamente muy bello, aparte de que está contando una historia que es muy real”, dice Trueba en diálogo con Página/12 y otros medios. “Y me enamoró el personaje del padre, ese padre visto por el hijo, visto desde el dolor de la pérdida, mirando atrás y recordando a ese padre”, agrega el gran realizador español.

Trueba cuenta otros aspectos: “Lo que me impactó del libro es la educación. En realidad, está haciendo una anti-educación. O sea, está haciendo la educación de verdad, no la convencional de ‘esto es blanco, esto es negro’. Está educándole con una ética increíble, con una libertad increíble. Y lo que es más bonito: con un sentido del humor increíble. El padre le va transmitiendo al hijo lo que él es: un tipo enamorado de la vida”. Trueba dice que una de las cosas más lindas cuando estaba documentándose para la película fue que no había una foto de Héctor Abad Gómez en la que no estuviera riéndose. “Es un tipo que tiene una alegría de vivir acojonante. Y eso es lo que me enamora a mí. En vez de estar emborrachándose en un bar con los amigos, está haciendo la primera vacunación de polio en el mundo, está luchando porque haya agua potable, luchando porque la leche les llegue en condiciones a las comunidades más desfavorecidas. Odio la palabra ‘héroe’ porque lo que necesitamos es seres humanos, gente de verdad”, concluye Trueba.

Otras noticias de interés: