“SABADOC”, “Una Noche en la Tierra”, “Lina de Lima” y “La Cordillera de los Sueños”, los destacados en la cartelera de Centro Arte Alameda

Centro Arte Alameda continúa con cine presencial en Sala Ceina (Arturo Prat 33, Metro Universidad de Chile). Para la semana del 30 de septiembre al 3 de octubre hay una serie de películas destacadas que no te puedes perder.

Especial SABADOC se realiza en alianza de Centro Arte Alameda con Miradoc donde se pondrá en cartelera presencial una serie de documentales al mes. Esta semana es el turno de “La Cordillera de los sueños” (2019) de Patricio Guzmán que representará a Chile en la próxima edición de los premios Goya. El film se exhibirá el sábado 2 de octubre a las 15:30 hrs. En el mismo especial el público tendrá la oportunidad de ver “El Otro” (2020) de Francisco Bermejo el sábado 2/10 a las 17:00 hrs.

“Grizzly Man” (2005) de Werner Herzog, por su parte, es un documental que cuenta la historia de Timothy Treadwell, camarero, actor ocasional y ex-alcohólico, quien pasó catorce veranos conviviendo con los osos grizzly. Él mismo grabó con su cámara de vídeo sus estancias en Alaska y su obsesiva relación con los plantígrados (unas cien horas). Werner Herzog usó parte de este material. El último verano, uno de los osos atacó a Timothy y a su novia Annie. El film se exhibirá el sábado 2/10 a las 18:30 hrs.

Y para finalizar el especial este mes, están todxs invitadxs a la experiencia de “Paris is Burning” (1999) de Jennie Livingston, el sábado 2/10 a las 20:30 hrs, la película explora las ‘Houses’ del barrio neoyorquino de Harlem de finales de los 80. Una ‘House’ es una sociedad de gays y drag queens (drag queen en el sentido neoyorquino del término que incluye a las travestis), que tiene forma de banda callejera. Las ‘Houses’ están formadas por una ‘mother’ o madre y los y las ‘children’, hijos e hijas, la función de la madre es la de presidir la sociedad y aconsejar y mirar por sus integrantes. Los ‘Balls’ son los bailes que organizan las ‘Houses’ en los ‘Ballrooms’ (literalmente salones de baile) que se convierten en una especie de club para reunirse y competir entre sí. «Paris is burning» refleja el fenómeno de los ‘balls’ desde 1987 hasta 1989 cuando ya ha llamado la atención de los medios de comunicación y las industrias culturales perciben beneficios de lo que súbitamente es la nueva moda.

Las entradas se encuentran a la venta en Passline y también en la boletería del CEINA. Los precios son $4.000 entrada general y $3.000 adultos mayores y estudiantes. Revisa los días y horarios para esta función en nuestra ticketera online en https://www.passline.com/sitio/centro-arte-alameda-tickets

Cine chileno todo el año

“Lina de Lima” (2019) María Paz González es el nuevo film chileno que llega a la cartelera de Centro Arte Alameda donde las producciones nacionales tienen cabida todo el año. La película tendrá función única el domingo 3/10 a las 17:15 hrs en Sala Ceina.

El film relata la historia de Lina (35) quien, como muchas otras mujeres peruanas migrantes en Chile, apoya a su familia a distancia trabajando para otra persona en Santiago. Este año, preparándose para su viaje anual de Navidad para ver a su hijo adolescente, Lina se da cuenta de que éste ya no la necesita como antes. Sintiéndose desplazada emocionalmente, comienza un viaje donde se redefine a sí misma a medida que explora sus propios deseos e identidad.

También vuelve a cartelera “Blanco en Blanco” (2919) de Theo Court, donde se expone una historia ambientada en el preludio del siglo XX, en Tierra del Fuego donde está a punto de acontecer el matrimonio de un omnipotente latifundista. Un fotógrafo llega hasta allí, al último rincón de la Tierra, para inmortalizar el enlace. La futura esposa, una niña que viaja junto con él, se convierte en su obsesión. Una obsesión que lo lleva a sellar un pacto con el que, a cambio de traicionar al poder, podrá disfrutar de la belleza inocente de la niña. El film se podrá ver en formato presencial los días jueves 30/09 a las 17:30 hrs y el viernes 1/10 a las 15:30 hrs.

Cine de culto

Esta semana la propuesta de Centro Arte Alameda para disfrutar de cine de culto contemporáneo está encabezada por “Noche en la Tierra” (1991) del genio norteamericano Jim Jarmusch y con un elenco estelar: Winona Ryder, Giancarlo Esposito, Gena Rowlands, Armin Mueller-Stahl, Rosie Pérez, Roberto Benigni, Béatrice Dalle, entre otros. La película tendrá función única el viernes 1/10 a las 19:30 hrs.

El film está dividido en historias independientes a través de las cuales Jim Jarmusch presenta el panorama nocturno de cinco grandes ciudades (Los Ángeles, Nueva York, París, Roma y Helsinki), con un taxi, y lo que en él ocurre desde el anochecer hasta el amanecer de un mismo día, y obviamente con diferentes personajes, como hilo conductor.

“El Castillo Ambulante” (2004) Hayao Miyazaki es otro film de culto que se podrá ver esta semana en Centro Arte Alameda – Sala Ceina. ​​Narra la historia de Sophie, una joven sobre la que pesa una horrible maldición que le confiere el aspecto de una anciana. Sophie decide pedir ayuda al mago Howl, que vive en un castillo ambulante, pero tal vez sea Howl quien necesita la ayuda de Sophie. La película de animación es parte del bloque para niñes “Fantasías Animadas” que se realiza cada domingo a las 15:00 hrs.

Otros films en cartelera

“Los jóvenes Salvajes” (2017) de Bertrand Mandico propone en su primer largo, un viaje experimental por los límites de los roles de género y sobre la transformación de un grupo de muchachos enviados a una isla desierta como castigo por su comportamiento. El film tendrá función única el jueves 30/09 a las 19:30 hrs.

“Sorry We Missed You” (2019) de Ken Loach una película que critica los efectos de la uberización en el mundo laboral contemporáneo, narrando la historia de Ricky y su familia que han estado luchando contra las deudas desde la crisis financiera del año 2008. Afortunadamente para ellos se presenta una gran oportunidad para conseguir tomarse un respiro y optar, incluso, a algo de independencia gracias a una nueva furgoneta. La familia decide crear una franquicia de entregas a domicilio. Es un trabajo duro y que la mujer de Ricky sea asistente no es algo que facilita la situación. Sin embargo, la familia se muestra decidida a mantenerse unida, sin importar las dificultades que aparezcan en el camino. El film se exhibe los días jueves 30/09 a las 15:30 hrs, viernes 1/10 a las 17:30 hrs y domingo 3/10 a las 19:00 hrs.

