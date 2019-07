Salas de cine deben reinventarse: Están “muriendo” por culpa del streaming

El mundo está cambiando pero de una forma que no favorece del todo a los creadores independientes

Gus Van Sant, director de cine independiente, opina que la llegada a los hogares de todo el mundo las plataformas de streaming, como Netflix y Amazon, ha dejado entredicho el futuro de las salas de cine.

Cree el ganador de la Palma de Oro en Cannes por Elefante (2003) que el impacto tecnológico está afectando la industria del Séptimo Arte por una simple razón: “(Las salas de cine) están muriendo”, dijo.

El realizador reflexionó en torno a ese tema durante su visita a México, como invitado especial del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF), en el que llevó a cabo una conferencia magistral repleta de melancolía.

“El mundo está cambiando”, expresó, pero de una forma que no favorece del todo a los creadores independientes”, reseñó el portal especializado en séptimo arte codigoespagueti.com

Foto: Variety.

“Los cineastas independientes siempre estamos esperando la caída de Hollywood y no precisamente está pasando. Yo hice una película para Amazon… Lo que están haciendo con el cine no es lo mismo que en los viejos tiempos, no van a poner la película en los cines. Los cines están muriendo, ahora están orientados al cine de acción”, dijo.

Van Sant no para de cuestionarse qué es el cine. “A veces me pregunto ‘¿qué es el cine para las nuevas generaciones?’. Porque la forma de contar las historias no es la misma que hace algunos años, ha ido transformándose totalmente”.

Expresó que ahora, en cambio “empresas como Netflix o Amazon ya no tienen como objetivo presentar películas en la pantalla grande como antes y de competir para que la gente fuera a verlas”, señaló.

Sin embargo, a pesar de que piensa que estas nuevas plataformas incluso podrían llegar a tener un impacto negativo “a nivel político”, para Van Sant hay algo aún más extraño detrás de esta evolución del cine. “Cuando veo a una persona joven mirando su teléfono y riendo, siempre quiero ver que está viendo y quiero preguntarle”, confesó.

Las salas deben reinventarse

La visión pesimista de Van Sant, contrasta con un informe publicado en Francia, en el que se establece que la sala de cine debe reinventarse para poder sobrevivir y adaptarse a los nuevos tiempos.

Foto: El periódico.com

El informe elaborado por Jean-Marie Dura, ex director general de la red europea UGC y de la empresa de imagen digital Ymagis, indicó que la sala de cine del futuro debe ser un espacio muy conectado, a la vanguardia de la tecnología y con servicios que deben incluir desde patio de comidas a guarderías.

Asimismo, deberá afrontar varios desafíos y en primer lugar “un regreso al centro de la ciudad”, en una mayoría de países del mundo donde la salas a menudo quedaron aisladas del espacio ciudadano en centros comerciales. Las nuevas salas de cine deben ser “cines de alta gama, muy urbanos”.

Agregó que deben tener una fuerte identidad arquitectónica, obras de arquitectos reconocidos o renovando antiguos edificios industriales, con numerosos servicios, desde la cena en la sala -que ya es tendencia en Estados Unidos- a la guardería para niños, pasando por librería o el bar con vinos de alta gama y productos bio.

Serán concebidos como lugares de vida y encuentros, abiertos a otras disciplinas como exposiciones o conciertos, con un público más implicado en el financiamiento del lugar o la animación. Los multicines seguirán teniendo su espacio, pero se diferenciarán apuntando hacia lo espectacular.

Las salas de cine actuales ofrece numerosos servicios, desde la cena en la sala -que ya es tendencia en Estados Unidos- a la guardería para niños, pasando por librería o el bar con vinos de alta gama y productos bio.

Lo harán en particular con “más tecnología”, gracias a la cual se podrán vivir nuevas sensaciones a través de 3D, proyección láser, sonido en inmersión, salas dedicadas a la realidad virtual, asientos más grandes, reclinables y más separados, así como una programación “enriquecida de contenidos alternativos atractivos para los jóvenes, como el e-gaming (torneos de videojuegos) y series de televisión”.

En momentos en que unas 40.000 salas se crearon en el mundo entre 2005 y 2015, ante el espectacular crecimiento de China, “la sala de cine tiene un futuro”, destacó el informe de Dura.

Seducir a los adolescentes

“Si no evolucionas tecnológicamente, los adolescentes tienen tendencia a quedarse con la tableta”, explicó Jocelyn Bouyssy, director general de la organización cultural europea CGR, publicó, por su parte, el diario El Heraldo.

Según Bouyssy debe apostarse a otra tecnología, ofrecer la experiencia de ‘cine inmersivo’ (ICE, Immersive Cinema Experience), mezcla de confort y tecnología.

Suele incluir sillones reclinables, proyección láser de alta gama, sonido Dolby Atmos y paneles luminosos a los lados para que el espectador disfrute de un ambiente envolvente con tecnología LightVibes.

“Para que el espectáculo en sala siga siendo algo increíble, hay que aportar cosas nuevas a los espectadores, sobre todo a los jóvenes”, estimó Bouyssy.

