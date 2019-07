Su parecido con John Lennon lo llevó a Inglaterra a protagonizar musical sobre el ex Beatle

La película es producida por Julián Lennon

Desde los 8 años Javier Parisi, joven argentino oriundo de la ciudad de Lanus, se enamoró de la música de Los Beatles, cuando escuchó uno de los populares temas de la banda británica.

Años más tarde, decidido a ser como aquellas cuatro estrellas inglesas, comenzó a estudiar inglés y guitarra. «En el 2000 formé una banda Beatle (The Brothers) con amigos del barrio y así fue cómo se empezó a gestar todo. En 2010 fuimos a Liverpool por primera vez. Después de eso estuvimos por toda América».

Hoy Parisi tiene 39 años y, por cosas de la vida, desarrolló un gran parecido con John Lennon. Gracias a esta similitud con el músico asesinado en diciembre de 1980, interpretará el rol protagónico en un documental producido por Julian, el hijo del ex Beatle, en el que se narrará la vida de Cynthia Powell, primera esposa del artista, publicó el diario La Nación.

Javier aclara que lo suyo es pura genética. “A veces me preguntan si me hice cirugías, y no. Obviamente, me dicen que les hago acordar mucho a Lennon. Yo les respondo que en realidad me parezco a mi mamá”.

Su historia llegó a un momento cumbre cuando hizo contacto con Helen Anderson, amiga personal de Lennon, diseñadora de sus famosas gorras de cuero.

El fanatismo y profesión de músico Beatle lo llevaron a comprarle vía Instagram una gorra a Helen Anderson. Al recibir su pedido, Javier vio que incluía una carta de la diseñadora que le pedía que se sacara una foto con la gorra y que se la enviara.

«Cuando vio la foto, se puso en contacto conmigo. Le empecé a mandar videos y se volvió loca. Publicó la foto en su Instagram y Julián Lennon la llamó y le dijo que no podía creer que existiera alguien tan parecido a su papá», dijo Parisi.

A principios de este año, Julián contactó a Anderson para decirle que tenía planificado reconstruir la historia de su madre y su padre para realizar un musical. La diseñadora le avisó del casting a Javier y él le envió sus videos, y así fue elegido.

Actualmente el argentino está en pleno rodaje del documental, previamente viajó a Liverpool para perfeccionar la manera en la que Lennon hablaba. «La gente se queda con la boca abierta cuando me escucha», contó.

Hoy en día trabaja en la personificación de John y dice que el viaje le sirvió, además, para entender a un Lennon desde lo profundo: psicológicamente, cómo pensaba, sus problemas y miedos.

“Estar con sus familiares hace que la información venga de primera mano y cada vez se le pueda ir aportando más cosas al personaje”, expresó.

“This Girl – The Cynthia Lennon Story”, se titula el musical producido por Julián Lennon, el hijo mayor de John, que se estrenará en agosto en el Hope Street Theatre, de Liverpool, informó el diario Clarín.

La obra hará un recorrido por la vida de Cynthia, su relación amorosa con un John que todavía no conocía la fama, y los primeros años del propio Julián.

“Ella fue la primera esposa de Lennon, por lo tanto tuvo un papel muy importante. Ser parte de esta obra es maravilloso”, remarca Javier. “La idea es que la gente conozca cual es la versión de ellos”, concluye el artista vecino de Lanús.

