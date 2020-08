‘Todos los Días’: Una semana en la vida de Chino Santana

Siete canciones inéditas que completan un ciclo de indagación en la cultura musical de nuestro país, plasmado en un sonido folk con influencias de rock y psicodelia.

El músico y sociólogo Emilio Chino Santana libera Todos los Días un trabajo de 7 canciones, grabadas en su mayoría en una toma, producido por Alejandro Gómez (Perrosky) y que presenta como una continuidad natural de su EP “Senderito” editado el año pasado, donde mezcló canciones propias y rescatadas.

“Lo esencial de Todos los Días es la rememoración de lo cotidiano, la defensa de lo esencial y la experimentación con los géneros tradicionales. Como una semana en la vida de una persona; intenté plasmar en cada uno de estos días (temas) un estado de ánimo, el vaivén emocional de la vida cotidiana, que parte un domingo y termina en sábado” explica Santana.

El primer adelanto de este trabajo fue la canción “Fuente de Deseos”, presentada con un video grabado en el embalse El Yeso, en San José de Maipo.

Formado en la música principalmente a través de experiencias, Chino Santana se ha nutrido al compartir con poetas y cantores anónimos, los verdaderos protagonistas de su inquieta búsqueda y «patiperraje» por paisajes rurales. Además, ha tenido la posibilidad de conversar con figuras trascendentales como Nicanor Parra, Alejandro Reyes de Cuncumén y Mauricio Redolés, con quien incluso colaboró en voz y guitarra en “Love In Vain”, fusión blues/tonada que será parte del próximo trabajo del poeta y músico.

“Me he formado del contacto directo con maestros y personas que me han enseñado desde su particular mundo. Sin escuchar no hay música, la música no se trata solo de tocar. Así como la sociología no se trata solo de la teoría, sino de un diálogo y una reflexión”, añade Chino.

Junto a lo anterior, se declara un admirador del trabajo y legado de artistas como Violeta Parra y Margot Loyola, así como también reconoce la fuerte influencia de Bob Dylan, desde donde surgen aquellos tintes de blues que impregna en sus creaciones.

Este traspaso de historias sonoras mantienen al artista popular en un incesante trabajo, por lo que ya prepara la salida de un nuevo disco en colaboración con Greta Greda y un proyecto de investigación-recopilación en formato audio + libro, entre otros planes.