Vicente Cifuentes reversiona una de sus primeras canciones “Al revés”

El cantautor proveniente de la ciudad de Chillán y ganador de la Competencia Internacional del Festival de Viña del Mar 2020, Vicente Cifuentes, hoy lanza una nueva versión de una de sus primeras canciones: “Al Revés”. Editada originalmente en su segundo disco “Jajajajajá” (2012), es una de las composiciones más escuchadas del artista en plataformas digitales, y que en su versión 2020, presenta una delicada interpretación de voz, piano, guitarra acompañado de una orquesta de chelos, violas y violines.

“El significado de volver a cantar “Al Revés” después de 8 años es que a pesar de lanzar nueva discografía, esta sigue siendo la canción que más recuerda mi abuela de todas las que yo hago, y este año nos propone eso, entender que lo urgente es nuestra familia, nuestro círculo más cercano. Volver a grabarla es reconectarme con todo aquello”.

“Este año quise cantar con mi abuela porque me gusta mucho su voz, me gusta mucho que ella también tenga la posibilidad de grabar por primera vez a sus 92 años. Además, quisiera que esta canción se transformara en celebrar los talentos que tenemos en la propia casa y no tener que necesariamente salir a buscarlos afuera”, agrega.

El sencillo se encuentra desde hoy disponible en las principales plataformas digitales.

Para escuchar “Al Revés” haz click AQUÍ