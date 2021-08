Vuelve FICValdivia en Invierno: 12 cortometrajes para disfrutar de forma online y gratuita

La muestra de cine estacional FICValdivia en invierno, organizada por el Centro de Promoción Cinematográfica de Valdivia (CPCV), exhibirá 12 cortometrajes que fueron parte de la Selección Oficial 2020 de Cortometraje Latinoamericano, desde el 26 de agosto hasta el 1 de septiembre. ¿Cómo acceder a su programación? La muestra es gratuita y sólo se debe acceder a playficvaldivia.cl, inscribirse y listo.

En los inviernos anteriores el evento se realizó en las comunas de Río Bueno y La Unión en la Región de Los Ríos. En esta oportunidad, y por segundo año consecutivo, debido a la pandemia del Covid, FICValdivia en Invierno pasará de las salas de cine a la plataforma online Play FICValdivia con acceso gratuito.

Las películas que se exhibirán formaron parte de la competencia Selección Oficial de Cortometraje Latinoamericano de la edición pasada del festival. La muestra consiste en:

● LAS FAUCES, de Mauricio Maldonado. Colombia, 2020, 15′, obra que resultó ganadora de esta competencia en 2020.

Sinopsis: En las brumosas colinas atravesadas por carreteras misteriosamente desiertas, Deivis, un adolescente retraído, encuentra un cuerpo accidentado. Este joven que pertenece al mundo de los muertos se transformará en el único puente hacia un grupo de personas que pondrá fin a su soledad. El anhelo de una nueva familia como un sueño de tiempos lejanos.

● DESASTRES NATURALES, de Andrea Novoa. Chile, 2020, 25′, pieza audiovisual que resultó premiada con el Premio Especial del Jurado en la versión pasada.

Sinopsis: Desastres Naturales, filmado en Cuba y Chile, es el encuentro de tres películas y tres territorios. Un relato personal que, a través de experimentos que se manifiestan en imágenes y escritos en un diario, retrata encuentros vividos y lugares habitados atravesados por fuerzas de la naturaleza, colores, accidentes y luchas. Dedicado a Lena.

● LITRE, de Sebastián Salfate. Chile, 2020, 18′

Sinopsis: Adrián (12), hijo de una trabajadora doméstica venezolana, va de excursión con los hijos de los empleadores de su madre. Los niños se pierden en el bosque. De vuelta a casa, Adrián se siente marginado del resto. Este ostracismo lo lleva a cuestionar su sentido de pertenencia.

● PERDURARE, de Francisco Rojas. Chile, 2020, 5′

Sinopsis: PERDURARE, del latín “persistir” es una meditación sobre el tiempo y su efecto en la memoria. Es sobre las rocas que el mar trata de mover lejos de la orilla, hacia el océano, con cada ola.

● EROTICAM, de Elisa Díaz, Paola Meza. Chile, 2020, 15′

Sinopsis: Poly (20) termina su relación porque no puede tener orgasmos, por lo que decide navegar por Internet para tener uno. Entre videos, pixeles y recuerdos fragmentados, conoce a La_Hot_Fetish (35), una gurú del sexo por webcam, con la que entabla una relación honesta.

● JULIETA Y LA LUNA, de Milena Castro Etcheberry. Chile, 2020, 7′

Sinopsis: La voz de Julieta intenta reconstruir la historia familiar sobre abuso sexual de su infancia, viajando a través de la casa en que ocurrió. El lugar parece vacío; sin embargo, toma vida con la proyección sobre las paredes del material de archivo familiar de la protagonista. Mientras las luces de las ventanas se apagan, el relato se oscurece y llega hasta la noche del abuso, donde una enorme luna es la única testigo de los hechos.

● SUEÑOS DE PEDRO, de Fernando Restelli, Juan Francisco Fantin. Argentina, 2020, 12′

Sinopsis: Encerrado en un edificio en construcción, Pedro, un viejo ciclista devenido en sereno nocturno, recuerda su juventud.

● EGUM, de Yuri Costa. Brasil, 2020, 23′

Sinopsis: Un periodista regresa a la casa de su familia después de años de ausencia debido a la muerte violenta de su hermano. Su madre sufre una enfermedad grave y desconocida y él debe cuidarla. Una noche, lo visitan dos desconocidos que tienen negocios con su padre. Este encuentro y los eventos posteriores lo hacen sospechar que algo sobrenatural le ha sucedido a su madre y teme una nueva tragedia.

● TAN PERDIDA COMO CONVENCIDA, de Mariana Sanguinetti. Argentina, 2020, 10′

Sinopsis: Paula transita una noche, esforzándose por que le ocurra algo que no le está ocurriendo. Mientras se emborracha en todos los espacios que visita, se encuentra con un ex, unos amigos que no la acompañan y Fernando. Lo que era su amenaza, termina siendo su tesoro.

● RUBICÓN, de Manuel Muñoz. Honduras, Argentina, Colombia, 2020, 11′

Sinopsis: En cualquier ciudad de algún país desconocido, ellos habitan como foráneos entre el desarraigo y los mareos del exilio. Recorremos la ciudad bajo la luz ardiente del atardecer. Una película suspendida en el tiempo. Un poema sobre el movimiento incierto en el corazón de cada partida.

● HELICONIA, de Paula Rodríguez Polanco. Francia – Colombia, 2020, 27′

Sinopsis: Heliconia es el retrato de tres jóvenes que están en la búsqueda de un paraíso terrestre. Es la historia de su viaje, de sus deseos de libertad y de sus relaciones afectivas a través del paisaje proteiforme del trópico.

● LA GAMBETA, de Catalina Alarcón Reyes. Chile, 2020, 16′

Sinopsis: Marcelo (12) pasa sus días entre fútbol y juegos, imaginando que todo es cancha y que la vida en la calle no es tan difícil como en la realidad. Todos sus movimientos son relatados por dos expertos comentaristas deportivos. ¡Comenzó el partido! Y Marcelo hará hasta lo imposible para hacer la mejor jugada de su vida: conseguir las mismas zapatillas que su ídolo futbolístico.

