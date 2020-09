11 de septiembre: El Ciudadano presenta pruebas histórico forenses del homicidio de Salvador Allende

Este viernes 11 de septiembre a las 19:00 horas de la noche, El Ciudadano transmitirá un programa especial en el que presentará pruebas histórico forenses del homicidio de Salvador Allende.

En el espacio que estará disponible a través de las redes del periódico El Ciudadano: Facebook Live, Youtube e Instagram Live, el sociólogo y corresponsal de prensa, Francisco Marín, entrevistará al doctor y especialista en medicina forense Luis Ravanal.

Ambos son autores de la investigación ‘Allende: Yo no me rendiré’ (2013, Ceibo Ediciones), que contiene pruebas histórico forenses que permiten afirmar que la muerte del presidente Salvador Allende Gossens no ocurrió producto de un suicidio sino de un asesinato, luego del enfrentamiento.

La investigación está nutrida de una vasta documentación y testimonios que demuestran las irregularidades que ha habido en torno al esclarecimiento de la muerte de Allende, incluida una orden que habría dado el juez Mario Carroza al perito de la Policía de Investigaciones (PDI) Leonel Liberona Tobar, de modificar su primer informe forense realizado en mayo de 2011, cuatro días después de exhumar el cuerpo del ex mandatario socialista.

Gracias a las pruebas histórico forenses analizadas es posible concluir que al expresidente se le propinó el día del golpe cívico militar, “un disparo en la frente percutido a corta distancia, con arma de bajo calibre y que, acto seguido, para simular un suicidio, se le dio un tiro de fusil en la barbilla”, afirmó Francisco Marín, uno de los autores.

Varios testimonios concordantes con la evidencia forense, apuntan hacia el general Javier Palacios como autor de ese “tiro de gracia”, que se habría perpetrado cuando Salvador Allende Gossens agonizaba, según relató el propio sobrino del oficial, Dagoberto Palacios.

Estos y otros antecedentes fueron desechados por la justicia chilena, que al final terminó validando la versión de la Junta Militar que siempre sostuvo que Allende se suicidó y que no hubo combates al interior de La Moneda. Todo ello, en circunstancias que incluso un documental (Más fuerte que el fuego; RDA; 1976) muestra a militares sacando muertos de La Moneda, el día del golpe cívico militar.

Los hallazgos de la investigación podrían dar un vuelco en la manera en que se ha construido una versión de la supuesta “verdad” de los hechos ocurridos hace 47 años y que constituyen un episodio fundamental de la historia chilena.

Francisco Marín Castro es sociólogo de la Universidad de Chile. Desde el año 2002 es corresponsal del semanario Proceso, uno de los más prestigiados del periodismo mexicano.

El 8 de mayo de 2011 difunde el reportaje Neruda “fue asesinado” (Proceso N° 1801), que dio a conocer la denuncia de Manuel Araya, chofer y asistente del Premio Nobel.

En octubre de 2012 publica –en calidad de coautor- el libro El doble asesinato de Neruda (Ocholibros).

Fue director fundador de la revista cultural Páginas Chilenas y se ha desempeñado como investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y colaborador de varios medios como El Ciudadano (Chile) y las revistas A plena voz, y Todos Adentro (Venezuela).

Actualmente es el director de El Ciudadano.

Luis Ravanal Zepeda es médico Cirujano titulado en Venezuela en 1990 y en la Universidad de Chile en 1991 y se desempeña como médico forense desde 1994. Desde ese año, hasta 2004, laboró en el Servicio Médico Legal (SML), colaborando en distintas áreas como: Tanatología, Toxicología, Histología y Clínica Forense, Sexología, Valoración de Lesiones, Valoración del daño corporal y Discapacidad.

Es miembro fundador de la Sociedad de Medicina Legal y Criminalística de Chile; Master en Ciencias Forenses (Universidad de Valencia, España); y perito Legista de la Defensoría Penal Pública de Chile. Ha participado como perito en distintos casos como las investigaciones por las muertes del poeta Pablo Neruda; del ministro de Interior y Defensa en gobierno del presidente Allende Gossens, José Tohá Gonzales; y de Rodrigo Anfruns Papi, niño de 6 años secuestrado y asesinado en junio de 1979; así como diversas investigaciones relacionadas con la demostración en la errónea identificación de las víctimas del Patio 29 del Cementerio General.

En octubre de 2014 recibió el premio Best Scientific Presentation Award, distinción entregada a la mejor presentación en el Congreso Mundial de Medicina Forense, realizado en Seúl, Corea del Sur, en donde exhibió su informe sobre la muerte del presidente Salvador Allende Gossens titulado One bullet or two? (¿Una bala o dos?, investigación en la que analizó los resultados de los exámenes post mortem de 1973 y 2011.

En dicha investigación plantea la existencia de dos disparos en el cráneo de Allende, percutados con armas distintas. El primero, a corta distancia y con arma de baja potencia, en la frente; y un segundo disparo, hecho con un arma de gran potencia, percutido en la zona submentoniana, cuando el mandatario socialista ya estaba muerto. Este último, realizado con el fin de aparentar un disparo autoinferido.

En agosto de 2019 el Dr. Luis Ravanal Zepeda fue nombrado “gobernador” de la Asociación Mundial de Medicina Forense (WAML por sus siglas en inglés), convirtiéndose en el único latinoamericano en formar parte del directorio mundial de esta organización.

En la actualidad, además de su labor como perito forense acreditado en la Corte de Apelaciones de Santiago, se desempeña como Secretario General de la Academia de Valoración de Daño Corporal del Mercosur.



Sigue leyendo: