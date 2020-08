54% de las familias homoparentales en Chile reconoce haber sufrido discriminación

La Primera Encuesta Nacional sobre Familias Homoparentales aplicada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) a madres y padres LGBTI arrojó que la mayoría sufre desigualdades y discriminación

El estudio concluyó que el 54% de las familias homoparentales en Chile denuncian haber sufrido discriminación y reportan al Registro Civil como la entidad donde enfrentan más problemas.

La encuesta fue aplicada a 219 personas, entre el 13 de julio y el 19 de agosto del 2020 y reveló que hay más madres (86,1%) que padres (13,3%) LGBTI.

De los que reportaron haber sufrido discriminación, el 10,9% afirmó haber sido discriminado solo una vez, el 25,5% “a veces” y el 18,1% “frecuentemente”.

El 40,3% indicó que los mayores problemas ocurrieron en el Registro Civil, y luego figuran: “otros lugares” (38,3%); a “organismos públicos que dan prestaciones de seguridad social” (30,85%); al “lugar de estudios de mis hijos o mío” (28,72%), al “recinto médico donde se atienden mis hijos o yo” (24,47%); al lugar de trabajo (11,7%) y en todos lados (8,51%).

Pese a esas cifras, un bajo porcentaje realiza denunció los hechos de discriminación. Solo el 10,8% reportó los atropellos , mientras que el 89,2% que no lo hizo.

La mayoría (27,7%) pensó que una denuncia no resolvería el problema de la discriminación; el 24,6% no sabía como o dónde hacerlo, mientras que el 16,9% no lo hizo por el temor de que pueda afectar a sus hijos.

También algunos admitieron que no les interesó hacerlo (10,8%); porque no tuvo tiempo (7,7%); porque no sabían que podían hacerlo (7,7%) y por miedo a represalias (4,6%).

La mayoría de los hijos/as es criado, educado y vive con una pareja del mismo sexo (61,5%) y reconoce tener dos padres o dos madres (77,3%). Sin embargo, la custodia en la mayoría de las ocasiones (87,7%) solo la tiene un padre o madre biológica y/o la comparte con otras personas, que no son su pareja, ni tampoco quien los niños o niñas reconocen como su padre o madre.

“Esto refleja que padres y madres LGBTI no son reconocidos como tal por la ley. Más aún, otros, que no ejercen el rol de madre o padre, sí son reconocidos como tal. Se trata de una desigualdad estatal de corte homofóbico que violenta el interés superior del niño o niña y menosprecia a la diversidad familiar. De ahí que la casi totalidad de los padres y madres LGBTI califiquen a la ley de matrimonio igualitario, a la filiación y adopción homoparental como muy importantes para sus vidas”, señaló la vocera del Movilh, Daniela Andrade.

Datos particularmente relevantes son los referentes al sexo y la orientación sexual, pues reflejan que hay más madres que padres LGBTI.

En efecto, 86,1% se identifica con el sexo femenino; el 13,3% con el masculino y el 0,6% es no binario. Además el 66,1% se declara lesbiana, el 17,1%, bisexual; el 10,9%, gay; el 4.8%, pansexual y el 1,2% hetero y transexual.

De acuerdo con el estudio, el 98,2% de los padres y madres LGBTI indicó que tiene entre uno o dos hijos:el 66,88% tiene uno; el 21,08% dos y el 10,24%, tres hijos. En tanto, el 1,2%, tiene cuatro hijos y el 0,6%, cinco hijos. En el 83% de los casos los hijos son menores de 18 años.

Más de la mitad de las personas encuestadas (57%) tuvo a sus hijos a través de relaciones heterosexuales con terceros; el 20% mediante la reproducción asistida y 5% por la adopción.

En relación con los niveles de visibilidad de las familias diversas, la encuesta indica que el 57,8% dice que en el lugar de estudios de los hijos se sabe que sus madres o padres son LGBTI.

Con respecto a la partida de nacimiento, en el 61,4% de los casos los hijos están inscritos con los apellidos de su madre o padre LGBTI y el de su otra madre o padre biológico. Solo el 12,9% está inscrito con los apellidos de la pareja del mismo sexo y el 10,4% solo con los apellidos de la madre o padre LGBTI. El 10,4% está inscrito con apellidos que no son los del padre o madre LGBTI y el 4,9% con los apellidos de éstos últimos, más el de otra persona.

Asimismo, el 72,4% de los casos “todos” los hijos/as de familias LGBTI reconocen que tienen dos madres o dos madres. En otros casos la “mitad” de los hijos lo reconoce (3,1%), seguido por la “mayoría” (1,2%) y la “minoría” (0,6%) de los hijos. Solo el 22,7% de los hijos de padres o madres LGBTI no tiene o no reconoce una segunda madre o un segundo padre.

Por otro lado, casi todas las personas encuestadas (94%) consideran que es muy importante que se apruebe la ley que permite que las personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. Hace tres años, la ley que permite el matrimonio igualitario fue enviada al Congreso Nacional, sin embargo, todavía se encuentra en «discusión» en el parlamento.

La situación es similar con la ley que permitiría la filiación de hijos con padres o madres del mismo sexo, ya que también se encuentra actualmente en «discusión» en el Parlamento de Chile.

