Denuncian que paro de camioneros coloca «ideologías políticas personales» sobre bienestar de la ciudadanía

Tras una noche donde en la que se evidenciaron episodios como “el que baila pasa”, los camioneros de la Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre de Chile (CNTC), mantienen este viernes por segundo día consecutivo el paro de actividades.

Los camioneros se encuentran en 43 puntos de todo el país, bajo el “monitoreo” del Gobierno que ha evitado hacer uso de la fuerza pública y aplicar la Ley de Seguridad del Estado para desbloquear las carreteras, cuando está en riesgo el abastecimiento de alimentos, medicinas e insumos en plena crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19.

Los organizadores, aseguran que la movilización es de carácter indefinido y “recién comienza”, y mantienen su exigencia de que el Congreso tramite con urgencia un paquete de 13 leyes represivas que ya fueron presentadas por el Gobierno.

Vista aérea de la Ruta 68 altura Lo Vásquez, en el segundo día del paro nacional de camioneros.



🎥 © AgenciaUno / Leonardo Rubilar Chandia pic.twitter.com/YVHefAx0DH — AgenciaUno (@agenciaunochile) August 28, 2020

Mientras que desde la CNTC destacan el “éxito” del paro y la adhesión de los camioneros; organizaciones como Chile Transportes y la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, que no se plegaron a la paralización, denuncian que esta medida de presión no respeta el Estado de Derecho.

«Tenemos que avanzar desde el diálogo, la cordialidad, y no bloqueando ni poniendo el riesgo la continuidad operacional del país, o peor aún, poniendo en riesgo el abastecimiento del país», señaló este jueves el presidente de Chile Transportes, Víctor Jorquera, en un debate televisivo con su par de la CNTC, Sergio Pérez.

Pérez aseguró que la primera jornada de paro fue un éxito, y que las cifras del gobierno que hablaban de solo un 5% de adhesión no correspondían a la realidad.

Sin embargo, Jorquera aseguró que durante la protesta «no se ha respetado el Estado de Derecho, de hecho le han pegado a conductores, hay conductores que los han obligado, que los han insultado, y eso no puede ser, porque esto no es en contra de los conductores, o en contra de los transportistas».

«El malestar que tenemos todos los transportistas de Chile es por la falta de servicios del Estado (…) no tenemos por qué agredirnos entre nosotros, lo único que demuestra eso es que ya se nos acabaron los argumentos», aseguró.

«El problema es que estamos en una pandemia, y yo no digo que no se puedan manifestar, pero que lo hagan desde la vereda del respeto (…) hay otras formas de manifestarse en donde no se ponga en riesgo la salubridad de la nación», aseguró el dirigente del gremio que no adhirió, añadiendo que desde la CNTC y la Fedesur están «pensando en ideologías políticas personales en vez de en la ciudadanía o en la industria».

Durante la entrevista, Sergio Pérez, quien formó parte del comando presidencial de la última campaña de Sebastián Piñera, se refirió a las manifestaciones ocurridas tras el estallido social de octubre, y las utilizó como argumento para defender la realización del paro.

«Es hora de que volvamos a la normalidad, que terminemos con esta delincuencia desatada, que no quemen más estaciones de metro, que no haya más quemas de supermercados», dijo citado por El Mostrador.

El presidente de Chile Transportes le respondió y cuestionó la relevancia de dichos argumentos

«Aquí lo más importante es el resguardo de las personas, ¿qué tiene que ver lo que pasó en octubre con el transporte de carga por carretera y lo que estamos viendo hoy día? (…) Tenemos que avanzar desde el diálogo, la cordialidad, y no bloqueando ni poniendo el riesgo la continuidad operacional del país, o peor aún, poniendo en riesgo el abastecimiento del país», subrayó Jorquera.

Amenazas a los que no se adhieren al paro

Desde la Confederación de Dueños de Camiones denuncian que el paro que están llevando algunos gremios no es limpio, luego de que se reportaran casos de camioneros que obligaron a punta de insultos y amenazas a sus colegas a adherirse a la movilización.

Juan Araya, presidente de la Confederación, entidad que no se adhirió a esta paralización, señaló que había un compromiso de dejar pasar a los transportistas que no quisieran plegarse a esta movilización.

Además criticó el cómo se están llevando a cabo las manifestaciones. “Eso no puede ser. El compromiso era, desde la CNTC, dejar libre el paso de los camiones que no quieran plegarse. Entonces los obligan a los choferes, los insultan, los amenazan con pegarles, el paro no es limpio“, señaló.

“Estamos viendo violencia, por lo tanto a nosotros nos preocupa buscar cómo salimos de esto. Por eso yo digo que aquí no falta diálogo, falta conversar, por qué tiene que ser todo a los golpes, si después del paro vamos a seguir igual si no buscamos soluciones integrales”, afirmó Araya.

De hecho, en un video que circuló en las redes en que se puede apreciar a un camionero de la CNTC amenazando a un colega para que se sume a la movilización.

Camioneros que están en paro en la Ruta 68, exigen a otro conductor que se sume a la medida de presión.



📽️©agenciaunochile / Santiago Morales pic.twitter.com/wO0Gn7A3rS — AgenciaUno (@agenciaunochile) August 27, 2020

«Escúchame. Si tu seguís pa’ allá, vamos a pescar la camioneta y en patota te vamos a hacer mierda, ¿me escuchas?«, dice.

Beneplácito del Gobierno

Desde la oposición reafirman sus críticas por la “mano banda” del Ejecutivo ante esta paralización, que justamente persigue que el Congreso agilice la discusión y aprobación de las mismas leyes represivas presentadas, con urgencia, por Sebastián Piñera.

“Hay un beneplácito de Gobierno y el ministro de Interior a que estén tomadas las carreteras. El Gobierno tiene todos los instrumentos para intervenir y tomar el control de esta situación”, insistió esta mañana la presidenta del Senado, Adriana Muñoz.

La oposición también denuncia que se está poniendo en riesgo la cadena de abastecimiento en medio de la pandemia de COVID-19, mientras que los camioneros en paro aseguran “los responsables de mantener la cadena alimentaria es el Estado, que tiene que entregarnos seguridad y asegurar nuestra vida».

La presidenta del Senado irafirmó que “no corresponde lo que ha hecho la CNTC de hacer un paro para interpelarnos de ese modo en pandemia”. “El Estado ha fallado en La Araucanía, pero las cosas se hacen de otra forma. Yo le he dicho al señor (Sergio) Pérez, con un paro no me siento a conversar” añadió.

Por su parte, el ministro del Interior, Víctor Pérez, anunció que el Gobierno entregó una propuesta a los camioneros para que bajen el paro indefinido.

Aunque el secretario de Estado no entregó detalles de la propuesta, declaró que han estado trabajando en ella durante toda la jornada con los dirigentes de los camioneros. «Les hemos hecho llegar nuestra propuesta y estamos a la espera de la respuesta que nos den», precisó.

Sin embargo,el propio presidente de la CNTC, Sergio Pérez, aseguró que aún falta por conversar.

«La propuesta que recibimos no contemplaba soluciones concretas, así que quedamos de acuerdo con el Gobierno de enviar nosotros la propuesta para acercar posiciones”, afirmó.

