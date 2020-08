Paro de camioneros: Bancada del PC llama a diversificar medios de transporte de bienes esenciales

Este jueves, los diputados del Partido Comunista rechazaron el paro y bloqueo de las rutas por parte de los camioneros, calificándolos como «actos terroristas y sediciosos», por lo que hicieron un llamado al Gobierno a aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado y detener a los cabecillas de esta movilización. Además, reiteraron la necesidad de diversificar los medios de transporte de bienes esenciales.

Para la diputada Carmen Hertz, el actuar de los camioneros debe ser calificado como “sedicioso y terrorista”, y recalcó que pareciera que existe un acuerdo con el gobierno en materia legislativa, lo que es inaceptable en un Estado de derecho y en medio de una pandemia.

“Las amenazas, los ultimátum, el corte de ruta que hoy comenzaron los camioneros de una de sus confederaciones es evidentemente un acto sedicioso en que pareciera que hay un acuerdo con el gobierno, al menos tienen la misma agenda legislativa y el gobierno lo que debiera hacer, ya que estamos en un Estado de excepción, con una pandemia sanitaria de proporciones, es invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado y detener, por cierto, a los principales cabecillas de estas amenazas que colindan con lo sedicioso y que claramente son de corte terrorista”, afirmó Hertz.

La parlamentaria también criticó la nula respuesta de carabineros ante el bloqueo de rutas por parte de camioneros en distintos puntos del país, mostrándose como funcional a grupos de derecha y extrema derecha.

“Llama la atención, por cierto, la actitud totalmente pasiva de Carabineros de Chile frente a estos sujetos que, reitero, ya están cometiendo prácticamente acciones terroristas en estado de excepción, una absoluta impasibilidad, no toman medida alguna, no resguardan el orden público, no cumplen sus funciones, es decir, una vez más parece que Carabineros de Chile es funcional a los objetivos que la derecha y la extrema derecha se están planteando en nuestro país”, puntualizó la diputada.

Por su parte, el subjefe de la bancada comunista, diputado Amaro Labra, insistió en la necesidad de diversificar el transporte de bienes esenciales para el país, acusando un monopolio del rubro de camioneros al que hay que poner fin.

“Es necesario diversificar la forma en que trasladamos las cosas en este país, en que trasladamos los víveres, los medicamentos, los bienes esenciales para que este país se desarrolle y eso ha venido siendo un monopolio de los camioneros por muchos años. Es necesario que como Estado decidamos invertir en un tren que recorra el país, que lleve la carga y que vaya logrando que las carreteras se vayan despejando y que además, sean menos peligrosas para todas las personas”, aseguró el diputado Labra.