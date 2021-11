«A esa conversación de cargo por voto no estoy dispuesto»: Gabriel Boric descarta «negociación de cupos o cuoteo»con la DC

El candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se refirió a las alianzas que tendrá que forjar con otros partidos de oposición para derrotar al abanderado de Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, con quien se disputará la presidencia de la República en la segunda vuelta electoral, que tendrá lugar el próximo 19 de diciembre.

«La coyuntura en la cual nos encontramos hoy día, si yo respondiera arrogantemente que no a esa pregunta, sería una torpeza infinita. Nosotros tenemos que incorporar propuestas que vienen de sus mundos, que en las cuales creo que podemos tener grandes coincidencias y que si los trabajamos en conjunto podemos encontrar muchísimos más puntos en común de los que se creen. Nos vamos a encontrar con una segunda vuelta tremendamente desafiante y ahí yo creo que va a ganar quien logre convocar, con más esperanza y propuestas concretas, al pueblo de Chile para mejorar su calidad de vida. Y por supuesto que tenemos que incorporar propuestas que venían del programa de Yasna Provoste, de Paula Narváez, de Marco Enríquez-Ominami. Y acá la arrogancia es una muy mala consejera», aseguró en conversación con CNN Chile.

Boric hizo hizo mención a los apoyos que ya ha recibido tras pasar al balotaje, por varios los dirigentes de Nuevo Pacto Social.

“Formalmente, queremos llamar a todos a votar en la segunda vuelta en favor de Gabriel Boric. Hacemos este llamado sin ambigüedades, sin cálculos. Por una convicción profunda respecto de lo que está en juego en nuestro país”, manifestó el timonel del PS, Álvaro Elizalde, al tiempo que el senador PPD, Ricardo Lagos Weber expresó: “La democracia está bajo amenaza. Por eso es importante respaldar desde un primer momento la candidatura de Gabriel Boric sin condiciones ni negociaciones”.

«Creemos en un proyecto transformador, con gobernabilidad y con derechos sociales, por lo tanto hoy día el Partido Por la Democracia, con todo su elenco de diputados y senadores, está llamando a apoyar a Gabriel Boric, sin condiciones, sin negociaciones sin mediar ningún acuerdo», declaró por su parte la presidenta del PPD, Natalia Piergentili.

Otro que manifestó su apoyo al candidato de Apruebo Dignidad, fue el ex presidente del PPD, Heraldo Muñoz, quien hizo un exhorto a trabajar por generar un consenso entre las fuerzas de centro izquierda.

«Nuestro país no puede retroceder en el camino de cambios, dignidad y respeto para todos sin exclusiones. La unidad es hoy más importante que nunca. @gabrielboric es quien representa un proyecto que puede incluir visiones y pensamientos diversos que reflejan el Chile que somos», afirmó Narváez en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Asimismo, Marco Enríquez-Ominami (ME-O), candidato presidencial del Partido Progresista, llamó a crear una “gran coalición” para enfrentar a José Antonio Kast en el balotaje.

Tras reconocer su derrota, ME-O, quien obtuvo 7,6% de los votos, advirtió que es responsabilidad del propio Boric el lograr la unidad. “Si sigue intransigente, le dará la razón al extremismo de derecha. Evidentemente, llamamos a una gran coalición para enfrentar a la extrema derecha, que peyorativamente se refiere a las esperanzas de un pueblo en educación y paz, que puso por delante los valores que Chile rechazó”, sostuvo.

Junta Nacional Extraordinaria definirá apoyo de la DC en segunda vuelta

En el caso de la Democracia Cristiana (DC) el apoyo a Boric en segunda vuelta no está claro.

“La Democracia Cristiana es un partido institucional. No obedecemos a lógicas individuales ni menos a lógicas caudillistas. Por eso, hemos tomado la decisión de convocar a una Junta Nacional Extraordinaria para tomar una decisión respecto a la segunda vuelta”, afirmó la presidenta de la DC, Carmen Frei.

Sobre el apoyo de la DC a la candidatura de Gabriel Boric, Frei dejó en claro que “vamos a ver los planteamientos del diputado Boric y en la Junta Nacional deliberaremos para ver lo que es mejor para Chile”.

Al respecto, planteó que “no estamos para apoyar a sectores de derecha, pero tampoco daremos un cheque en blanco. Esperamos que desde el gobierno y el parlamento se ayude a la estabilidad institucional”.

Pos su parte, la abanderada de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, luego de reconocer la derrota de su candidatura presidencial, advirtió que el ultraderechista, José Antonio Kast, representa el espíritu totalitario y fascista.

«Yo milito desde los 14 años, entré a militar en un periodo muy oscuro del país. En un periodo donde pensar distinto nos costaba la vida y por lo tanto, yo no olvido (…) y precisamente ese espíritu totalitario, fascista, es lo que representa la candidatura de José Antonio Kast”, manifestó, citada por Bio Bío Chile.

“No queremos que se repitan esos horrores y dolores (…) No podemos permitir el fascismo de José Antonio Kast”, criticó.

Respecto a Boric, y al posible respaldo a su candidatura, y pese a ser consultada por preguntas directas de la prensa, Provoste optó por no manifestar su apoyo explícito. Sin embargo, sí afirmó que continuarán siendo “oposición”, en relación al oficialismo.

Respecto a su propuesta afirmó que “las declaraciones de meter inestabilidad al país, no son buenas”, reiterando que seguirán como oposición, pero que “no da lo mismo quien gobierne”, por lo que esperan que dentro de las próximas horas, el candidato presente “un discurso convocante”, acogiendo partes del programa de la campaña de Nuevo Pacto Social.

Sin embargo, desde el seno de la DC, el senador Francisco Huenchumilla hizo un llamado al bloque para apoyar a Boric, afirmando que no votarán por la ultraderecha.

“La DC no puede tener otra alternativa que estar a favor de los cambios y eso significa la candidatura de Boric. Lo cual no significa poner ninguna condición”, señaló.

Boric propone una a una conversación programática con la DC

Ante este escenario el abanderado de Apruebo Dignidad manifestó que está dispuesto a evaluar las propuestas del plan de gobierno de la DC y Provoste que coincidan con su visión

«Como líder de la coalición, tengo el deber de ejercer el liderazgo para que esas propuestas sean escuchadas. Respecto a la DC, yo veo muchas propuestas de Yasna que son muy coincidentes con las nuestras. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Salud. Vamos a tener un Parlamento que no le va a otorgar mayoría a ninguno de los dos candidatos», dijo, citado por El Mostrador.

Sobre el apoyo de la DC, Boric afirmó que le «parece que es algo que hay que conversar con más calma. Ellos mismos dijeron que quieren esperar a la Junta Nacional para tomar una resolución a eso. Yasna entiendo que señaló que iba a ser opositores de cualquiera de las dos alternativas que pasamos a segunda vuelta y por lo tanto, me parece que hay diferentes alternativas de diálogo que no necesariamente impliquen una vieja negociación de cupos o cuoteo».

«Yo creo que acá va a primar el espíritu de ante la dicotomía que nos vamos a enfrentar en segunda vuelta, de qué es lo mejor para Chile y eso no va a pasar por negociaciones personales. A esa conversación de cargo por voto no estoy dispuesto. Lo que estoy dispuesto a una conversación programática en donde incorporamos las buenas ideas que existen, que implican modificaciones de nuestro programa, por cierto, para poder convocar a un mundo más amplio, y no solamente respecto de la torta que ya existe, sino que también del 55% de chilenos y chilenas que pudiendo votar decidieron no hacerlo. ¿Qué pasó ahí? Es una incógnita que tenemos que preguntarnos», cerró.