«A saltar todos los torniquetes»: Coordinadora Feminista 8M lanza video de campaña «Aprobamos Convención Constitucional»

Continuando con las acciones de la campaña «Aprobamos Convención Constitucional: A saltar todos los torniquetes», lanzada el pasado 2 de septiembre, la Coordinadora Feminista 8m dio a conocer esta semana su primer video de franja en vista a la votación del próximo 25 de octubre.

El audiovisual rememora la presencia de las feministas en las calles y en las luchas, recordando que la demanda por una nueva Constitución es un logro de las millones de personas movilizadas, y no de una élite que intenta apropiarse del proyecto.

“Piensan que con un acuerdo firmado entre ellos pueden cerrar lo que hemos abierto, pero no pueden. No los vamos a dejar” inicia el video al tiempo que se ve la diversidad de mujeres y disidencias en las calles, agregando que “No será bajo sus reglas, no nos subordinamos. Tenemos la fuerza para hacerlo. Y venimos a saltar todos los torniquetes”

“La voz constituyente está en los pueblos” afirman las feministas agrupadas en la Coordinadora Feminista 8m, que reúne a feminista de distintos espacios y territorios, sindicalistas, pobladoras, universitarias, secundarias, profesoras, cuidadoras, luchadoras Socioambientales y de derechos humanos, migrantes, indígenas, comunicadoras, artistas.

La Coordinadora finaliza destacando que el 25 de Octubre “Aprobamos confiar en la potencia que tenemos para transformarlo todo. El 25 de octubre Aprobamos porque sabemos que estamos en todas partes y desde todos los lugares la revuelta continúa. El 25 de octubre Aprobamos Convención Constitucional. Los venimos a desbordar hasta que sea Asamblea Constituyente feminista, libre, soberana y plurinacional”.

La campaña de la Coordinadora Feminista 8m es realizada por un equipo feminista compuesto por mujeres y disidencias, todas ellas voluntarias.

Ver más: