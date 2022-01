Abbott no descarta delito por eventual acuerdo de Piñera con camioneros y pide a Fiscalía reunir los antecedentes

El fiscal Nacional, Jorge Abbott, solicitó a la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía reunir los antecedentes necesarios, debido a la presunta petición del Gobierno a los camioneros para que realizaran un paro en agosto de 2020, mientras regía la emergencia sanitaria en el país por el Covid-19.

“Pedí un informe a la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional, pero desde ya es posible que exista algún tipo penal en la ley de Seguridad Interior del Estado, pero quien tiene el ejercicio de la acción penal en la materia es el supremo Gobierno, no el Ministerio Público que no podría abrir de oficio una investigación”, afirmó el fiscal, citado por BioBio.

Abbott dijo que el informe solicitado tiene por finalidad establecer “si una denuncia de esa naturaleza amerita que nosotros podamos abrir una investigación respecto de algún delito común donde el Ministerio Público tenga la posibilidad de iniciar de oficio una investigación”.

Señaló que espera que, próximamente, se le entregue todas las diligencias realizadas y se evaluará – dependiendo de los resultados – el inicio de las investigaciones correspondientes.

La solicitud se da tras las polémicas declaraciones realizadas por el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), Juan Araya, quien tras un encuentro con el presidente electo, Gabriel Boric, denunció que fue el gobierno de Sebastián Piñera quien pidió y propició el paro de transportistas del 2020, en medio de la pandemia, para presionar por la Ley Juan Barrios, la cual fue promulgada a fines del año pasado, así como la Ley de Control de Armas, promulgada este jueves por el mandatario saliente-

El cabecilla de la CNDC señaló que «en el paro del 2020 nosotros no adherimos. Ese paro, para que sepa usted, por palabras de el presidente de ellos (Sergio Pérez) se lo pidió el Gobierno (Sebastián Piñera) para que hubiera la ley Juan Barrios , la ley de armas y todas las leyes que todavía no salen. Y al final en ese paro el control lo tomaron los choferes. Pero eso es parte de la historia».

Un simple «rumor de pasillo»

Al ser consultado por estas declaraciones, el subsecretario General de la Presidencia, Máximo Pávez, señaló que, por lo menos hasta donde tiene conocimiento la Segpres, esta información no sería así.

«No que yo sepa, no, no ha sido necesario. Nosotros aprobamos Juan Barrios después de un trámite larguísimo. Estamos aprobando hoy la ley de control de armas. Yo mismo participé en la última comisión mixta, con el presidente Álvaro Elizalde, donde llegamos a los acuerdos finales», señaló el subsecretario.

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, también se pronunció en La Moneda sobre la declaraciones del cabecilla de la CNDC.

“Escuché la cuña del señor Araya y me parece un tanto confusa, y me parece que él hace alusión a que otra persona le habría contado que parece que eso le pidieron. En ese contexto, nosotros no podemos hacernos cargo de esos rumores de pasillo”, señaló a La Tercera.