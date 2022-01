Abogada mapuche Orietta Llauca denunció amenaza de muerte contra su hijo menor de edad

Abogada Orietta Llauca realiza denuncia por amenazas de muerte contra su hijo menor:



“Esta no es una amenaza que se me haga como Orietta Llauca… se me hace por ser la abogada que soy, por ser la abogada ambientalista, la abogada que defiende a comunidades y a personas mapuches” pic.twitter.com/oaH66ZHOI5