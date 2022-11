Acuerdos alcanzados en la COP27: ¿Será suficiente?

Tras la clausura de la COP27 este domingo en Egipto, desde la organización internacional Greenpeace destacaron la aprobación del fondo financiero de «pérdidas y daños» para ayudar a los países más vulnerables a enfrentar el cambio climático, pero advirtieron al mismo tiempo que no quedó claro de dónde saldrán los recursos para esta medida.

«La primera semana y media parecía casi imposible poder acordar este fondo porque hubo una fuerte oposición y bloqueo desde el mundo desarrollado, pero luego de intensas negociaciones se logra aprobar», explicó Estefanía González de Greenpeace Chile.

«Esto es un pequeño paso hacia una reparación histórica con aquellas personas que hoy día están viendo afectadas de manera incluso irreversible por las consecuencias del cambio climático», aseguró la vocera de la organización internacional.

Sin embargo, agregó, quedó la duda sobre cómo se va a llenar este fondo para pérdidas y daños, sobre todo si el mundo desarrollado no está cumpliendo los compromisos financieros que ya tiene establecidos hasta este momento.

En Chile, otra voz crítica respecto a este punto fue la de la politóloga Pamela Poo, quien advirtió que este fondo de «pérdidas y daños» será insuficiente frente a la crisis, cuyos efectos -dijo- no se limitarán al alza de 1,5° en la temperatura del planeta.

«Es realmente una tristeza, generan un fondo de pérdidas y daños, que no va alcanzar a cubrir las perdidas y daños, porque la crisis climática y ecológica será colosal, porque no se va a limitar en 1.5 grados la temperatura, no hubo ambición, podría haber sido una reunión por zoom», fustigó la experta en Ecología Política.

Los grandes acuerdos ausentes

Para Greenpeace, los grandes acuerdos ausentes fueron en ámbitos que son fundamentales con miras al panorama que se viene en el corto plazo: mitigación y financiamiento para la adaptación al cambio climático.

«En mitigación, no avanzamos respecto a Glasgow en la eliminación de los combustibles fósiles, de todos ellos. Necesitamos eliminarlos urgente para poder mantener la ruta de los 1,5°», recalcó Estefanía González.

«Que los países no estén haciendo compromisos reales en materia de mitigación pone en riesgo poder cumplir esta meta. Si no cumplimos con esta meta los impactos del cambio climático van a seguir en aumento y también los costos financieros asociados», añadió la vocera de la ONG.

Inundaciones en Perú, 2019 (archivo)

En cuanto a adaptación y financiamiento, tampoco se avanzó respecto a Glasgow: «Todavía no hay una hoja de ruta clara sobre cómo el mundo desarrollado va a pagar el compromiso de los 100 millones de dólares que todavía no se ha cumplido», indicó González.

«Otro aspecto que no se avanzó fue el de doblar el financiamiento para la adaptación, porque tenemos que recordar que de los flujos de financiamiento climático que hoy se están movilizando hay un fuerte desequilibrio, solo un 14% va a medidas de adaptación y mientras invirtamos en adaptación más vamos a tener que pagar en pérdidas y daños», explicaron desde Greenpeace.

«Entonces la duda que queda es con qué se va a llenar este fondo para pérdidas y daños, si el mundo desarrollado no está cumpliendo los compromisos que ya tiene establecidos a este momento», cerró Estefanía González.

