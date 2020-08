Acusado por femicidio de carabinera en Linares quedó en prisión preventiva y se conocen detalles de la autopsia

El Juzgado de Garantía de Linares dejó este miércoles en prisión preventiva al ex suboficial de Carabineros Gary Valenzuela , imputado por el femicidio de la también uniformada Norma Vásquez Soto.

El cuerpo de la funcionaria, de 20 años, fue encontrado dentro del maletero de un vehículo estacionado en un motel de Linares el sábado pasado.

Alrededor de 12 horas después del hallazgo, el policía, que estaba suspendido de sus labores por denuncias de abuso sexual impuestas en su contra por la ahora víctima del crimen, fue capturado en un bosque de Yumbel.

En la audiencia de formalización, la jueza Paula Sánchez determinó que Valenzuela es un «peligro para la seguridad de la sociedad», por lo que ordenó su ingreso al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Cauquenes -donde estaba detenido previamente- mientras se realiza la investigación, para la cual fijó un plazo de cinco meses.

El Ministerio Público le imputó el delito de femicidio premeditado con alevosía, por el que el ex carabinero arriesga las penas más altas existentes en el ordenamiento penal del país.

La fiscal jefe, Carola D’Agostini, afirmó en ante el tribunal que, de acuerdo a los antecedentes recopilados en la indagatoria, «no hay ninguna duda de que él (Valenzuela) fue quien dio muerte a Norma Vásquez Soto».

«Hay antecedentes suficientes para fundamentar tanto la existencia de delito investigado, de femicidio, y la participación del imputado», sostuvo la persecutora, quien relató que la víctima fue llevada mediante engaños al motel donde fue asesinada.

Respecto del móvil, D’Agostini señaló que Valenzuela tenía una «manifestación de rabia por dos motivos que queremos hacer presente: la ausencia de una relación sexual con la víctima, a la que ya había querido acceder de manera violenta y forzada; y la segunda es la baja (de Carabineros), porque él, a propósito de la denuncia formulada por su propia polola, lo dan de baja y se va de la institución».

La audiencia, que comenzó sobre las 11:30 horas, tuvo que ser postergada en dos ocasiones luego de que Valenzuela decidiera cambiar a su defensa.

Su defensor designado, Marco Caballero, jefe de la Defensoría Penal de Linares, confirmó en la audiencia que no apelarán a la decisión del tribunal:»En entrevista que sostuve mi representado en forma extensa, éste me manifestó su voluntad, en forma expresa, de no oponernos a la prisión preventiva, por lo que no vamos a hacer alegaciones«, dijo.

Valenzuela permanecerá en prisión preventiva durante cinco meses, mientras dure la investigación.

La autopsia revela que la víctima no tuvo posibilidades de defenderse.

Detalles de la autopsia

«Dentro del vehículo que manejaba el imputado, y donde fue encontrado el cuerpo de la víctima, había un extintor que tenía resto de sangre y pelo correspondiente, en principio, a las mismas características del pelo de la víctima. Obviamente ese es un peritaje que está pendiente y que se va a tener que resolver en su oportunidad», detalló la fiscal en jefe Carola D’Agostini.

Al respecto sostuvo que: «El extintor es un elemento que se condicen con las características de aquel mencionado en la autopsia como un elemento de superficie plana, más o menos extensa (…) y, de acuerdo a lo conversado con el médico legista, el golpe que recibe la víctima es con dirección de atrás hacia adelante».

«Eso da cuenta de que la víctima no tuvo posibilidades de defenderse o de prever lo que iba a ocurrir, porque el golpe fue muy sorpresivo. Tanto así que eventualmente podría haber estado agachada al momento de recibirlo», agregó.

a Fiscalía también indicó que en la autopsia «se establecen huellas de sujeción en sus brazos y también huellas digitales en los muslos de la víctima, lo que está en investigación, pero eventualmente podría corresponder a una discusión, a alguna violencia que fue ejercida momentos antes de la muerte».

«El ojo izquierdo de Norma presenta una equimosis de bastante consideración, le abarca completamente el ojo (…) y que podría corresponder a un golpe con objeto contundente que no le lesiona la piel, pero que sí le provoca un edema y este derrame de sangre que era muy visible en el rostro de la afectada», añadió.

Asimismo, señaló que la víctima presenta un «fractura del cráneo, de la base del cráneo; una hemorragia subaracnoidea que le provoca la muerte prácticamente de manera inmediata».

«No hubo posibilidades de prestarle auxilio y menos en las condiciones que fue encontrada dentro del maletero del vehículo», afirmó D’Agostini.

