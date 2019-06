Acusan a administrador apostólico de Valparaíso de encubrir abusos sexuales

El ex seminarista Mauricio Pulgar acusó al administrador apostólico de la Diócesis de Valparaíso, Pedro Ossandón (en la foto), de encubrir los casos de abuso en la región, lo cual significó, según el denunciante, que no se les reconociera como víctimas y no se tomara ninguna medida ante las acusaciones.

Según consigna un reporte de Radio Bío Bío, este jueves, Pulgar, que es vocero de la Agrupación de Victimas de Abuso Sexual Clerical, ingresó junto a otros denunciantes, una querella por abuso y violación contra Jaime Da Fonseca, ex párroco de Quilpué destituido por El Vaticano, y Humberto Henríquez, ex párroco de Los Andes, así como contra todos quienes resulten responsables por encubrimiento.

Pulgar explicó a la emisora que inicialmente, iban a ingresar la acción legal el año pasado (2018), pero fueron «frenados» por un ofrecimiento de Ossandón, quien los invitó a trabajar «en conjunto» para buscar «justicia, verdad y reparación». Pero, finalmente, no fueron reconocidos como víctimas ni se consideraron sus testimonios del 2012 al respecto.

Para el ex seminarista, Pedro Ossandón «no quiere aceptar la verdad, incluso hay sacerdotes de la diócesis que le han dicho que esto es verdad, pero él no quiere hacer nada. Es una decisión de él». En esa línea, anunció que a la querella recién presentada agregarán una demanda civil, exigiendo una reparación por parte de la Iglesia.

En tanto, desde el Obispado de Valparaíso señalaron en un comunicado que «sí se han tomado medidas». En el caso de Humberto Henríquez, informaron que se encuentra sometido a un proceso penal administrativo, luego de haber enviado los antecedentes a la diócesis a la que él pertenece.

En el caso de Jaime Da Fonseca, indicaron que las denuncias ya fueron presentadas en el año 2016 al Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Valparaíso, por lo que dos años más tarde, El Vaticano dictaminó su expulsión.