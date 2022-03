Acusan a PDI de San Antonio de torturar y mentir en el caso Jordano Santander

El día 3 de marzo de 2020, Jordano Santander Riquelme, Jorge Hernández Urrea y Claudio Bravo fueron detenidos por personal de la PDI aproximadamente a las 7:00 horas, luego de una protesta en la ciudad de San Antonio, en el contexto del estallido social que comenó el 18 de octubre de 2019.

A Jordano Santander se le aplicó la Ley de Seguridad Interior del Estado, porque el funcionario Hugo Gutiérrez Herrera testificó haber visto “un ánimo homicida en sus ojos”.

Jordano arriesga siete años de cárcel, por un delito sin pruebas. Es el pilar de su familia, padre de un niño de 11 años, y esposo de Tania Parada, con quien comparte su vida hace años. No tiene antecedentes penales y declara ser parte de un montaje policial.

Jordano y Tania

«Esto fue un día lunes, en una protesta que se llamó ‘Súper Lunes’ o ‘Piñera se te viene marzo’. En ese contexto, los chicos participaron de esa manifestación, y tuvieron una pelea con Carabineros, y estos pidieron ayuda a la PDI, y esos funcionarios llegaron disparando a quema ropa a los manifestantes, y fue en ese contexto que los chicos fueron a tirar un par de hondasos al cuartel de la PDI». Sin embargo, según informes preliminares, se probó que ninguno de estos funcionarios recibieron daños», declara Tania.

“Hasta el momento, lo único que se le ha probado es que Jordano participaba de las manifestaciones y que manejaba el auto donde los chicos tiraron un par de piedras al Cuartel de la PDI y de la Fiscalía, pero del homicidio frustrado que es el delito que a Jordano lo deja adentro, no hay pruebas; eso es solo la declaración del funcionario de la PDI”, explica.

Con respecto a las razones por las cuales se le imputa el Homicidio Frustrado, Tania denuncia:

«La única prueba que hay es la de un funcionario de la PDI, que dice haber percibido en Jordano ‘un ánimo homicida’, y así dice tal cual, en la carta investigativa ‘embestirme con ánimo homicida’, pero no presenta certificado médico ni pruebas, nada, solamente la declaración de este funcionario, que incluso dice que Jordano lo quería atropellar. Pero, por ejemplo, los funcionarios en el juicio oral, muestran un auto chocado, y el auto de Jordano no tiene ningún choque, está intacto, el auto es color blanco y ellos muestran uno azul. Hasta en el juicio oral se comprueba que no hubo choque, incluso en el primer día del juicio oral se comprobó que ningún funcionario, recibió ningún tipo de daño.”

Auto de Jordano Santander sin ningún daño

Sin embargo, a pesar de la falta de pruebas y de un debido proceso judicial, el 22 de junio de 2021 la Corte de Apelaciones de Valparaíso, rechazó el recurso de nulidad interpuesto a favor de Jordano Santander y confirmó sentencia de más de siete años por diversos delitos, incluido el supuesto homicidio frustrado a un funcionario de la PDI. No obstante, los otros tres jóvenes que acompañaban a Jordano fueron dejados en libertad por falta de pruebas.

“Jordano estuvo todo el día y toda la mañana detenido en el cuartel de la PDI, donde todos los chicos fueron torturados, y de esto hay querellas por torturas, de la Defensoría Popular y del Instituto Nacional de DDHH“, acusa Tania.

Hasta el momento y después de dos años, las querellas por tortura no se han investigando, siendo las dos admisibles.

El proyecto de indulto general es hasta el momento la única esperanza de los familiares, por ser considerado un preso político de la revuelta de 2019-2020.

Por Daisy Alcaíno

