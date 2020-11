Los chilenos definieron este domingo la elección de los candidatos a las gobernaciones regionales, así como la definición a los candidatos a alcaldías en algunos municipios del país.

No obstante, los comicios se distinguieron por la baja participación y las denuncias de la no constitución de mesas electorales, reseñó Telesur.

Pese a que 14 millones de chilenos estaban habilitados para votar, el 95 por ciento se abstuvo de hacerlo, la candidata a gobernadora regional por el Partido por la Democracia, Helia Molina, aseveró que la falta de participación se debió a la poca información, “el Estado no cumplió con su trabajo para poder informar a tiempo”, agregó.

Acusan al Estado chileno por baja participación en elecciones primarias. Coto: Radio Duna.

“Ni siquiera para presidente de curso vi tan poca participación, lamentable. Yo creo que no hubo mucha información, incluso en lo personal yo me enteré llegando acá para qué eran las primarias (…) No conozco a ningún candidato”, indicó el exfutbolista y vocal electoral, Sebastián González, conocido como “Chamagol”.

Durante la jornada, la diputada de Comunes, Claudia Mix, denunció que no pudo ejercer su derecho al voto porque la mesa de votación que le correspondía no estaba constituida.

El excanciller de Chile, Heraldo Muñoz, también reveló que no pudo votar porque la mesa no estaba a disposición, “Mesa cerrada y no fusionada con otras funcionando. Pedí a encargado Servel estampar queja, pero no había libro de reclamos”, agregó.

Pese a la poca participación, se destaca un castigo a los partidos tradicionales, líderes como Rodrigo Mundaca y Aldo Valle quedaron como candidato en Valparaíso por el Frente Amplio y Unidad Constituyente, respectivamente.

