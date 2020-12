Afirman que Chile ya tiene rato atravesando segunda ola del COVID-19

Este martes 1 de diciembre, el secretario nacional del Colegio Médico (Colmed), José Miguel Bernucci, reaccionó a las declaraciones de Enrique Paris sobre una proyección que el Ministerio de Salud (Minsal) lidera respecto a un rebrote de COVID-19 de “proporciones catastróficas“.

El representante de la entidad gremial señaló que no han recibido informes del Minsal sobre los modelos matemáticos que llevan a predecir dicho escenario, y dijo que “el colegio no tiene una postura fija sobre este rebrote de COVID-19 en enero. Principalmente, porque el anuncio de Paris no es un anuncio de Paris, es una realidad”, apuntó en diálogo con El Desconcierto.

Bernucci agregó que “esa segunda ola que ya se está viviendo en países de Europa se está viviendo en muchas de las regiones al sur” del país.

Para el representante de Colmed, lo que sucede en las regiones del sur predice un complejo panorama que se avecina a la capital. “Es algo que se espera que pueda acontecer en Santiago y, por ende, elevar los promedios nacionales. Hay que entender que Santiago tiene el 45 % de la población nacional, está encadenado a la suerte de los promedios nacionales”, detalla.

El secretario explicó que “las regiones del sur, al tener muy poca población, a pesar de que están en una situación muy crítica no logran (impactar) los números nacionales. Por lo tanto, si el ministro Paris se refiere a 6.000, 8.000 y 9.000 casos nacionales está encadenando esa suerte a lo que pase en Santiago“, subrayó.

Bernucci señala que “cuando se habla de esta inevitabilidad de la ola, de estos 10.000 casos, uno esperaría acciones de prevención, en ese sentido son dos grandes pilares los que están totalmente debilitados“. Además criticó “la apertura del mall, el casino, levantar las prohibiciones de viajes, incluso los viajes de adultos mayores”, porque considera que “son señales totalmente contradictorias y que van contra la comunicación de riesgo”.

Sugerencias

El dirigente de Colmed, en primer lugar, sugiere una comunicación de riesgo adecuada con “campañas nacionales constantes” que recuerden la peligrosidad del virus y ayuden a mantener las medidas de seguridad.

“Lo segundo es que las políticas que está diseñando el Gobierno vayan en línea con esa misma realidad de comunicación de riesgo y que no den señales contradictorias. Lo tercero es aumentar la trazabilidad, estamos probablemente a 25 % de lo que necesitamos. Y cuarto, hay que estar preparados, el año 2021 hay que planificarlo como si fuera el 2020. No podemos programar el 2021 con una eventual vacuna porque la verdad es que no se sabe si esta va a estar disponible o no”, puntualizó.

Foto: web/referencial.

Paris indicó durante esta jornada a Cooperativa que el Gobierno se está preparando para un posible rebrote “catastrófico” del coronavirus después de las fiestas decembrinas, y ofreció un cálculo estimado de 9.560 casos nuevos por día.

Según la plataforma Epivigila de Minsal, Chile reportó 1.119 nuevos contagios en las últimas 24 horas, para un total de 9.089 casos en capacidad de contagiar, de un total de 552.864 personas notificadas con la enfermedad desde principios de marzo.

Fuentes: El Desconcierto/Minsal/El Desconcierto.