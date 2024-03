Alcalde de Estación Central pide a matinal de Mega que cambien el GC en plena entrevista: «No me representa en absoluto»

Un nuevo cuestionamiento sumó la cobertura realizada por los matinales de la televisión chilena a la contingencia del país. Esta vez, fue el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, quien en plena entrevista con el matinal Mucho Gusto de Mega, pidió que le cambiaran el GC (generador de caracteres) manifestando que «no me representa en absoluto».

El GC decía: ‘Alcalde Muñoz: No tengo línea directa con el Pdte.’, esto, en el contexto de una visita hecha por el Mandatario a la comuna de Estación Central.

¿Pero qué pasó? Primero, el alcalde expresó su sorpresa por la presencia de Boric, y dijo que no fue informado de la actividad: «No nos avisaron (…) este municipio es oficialista, sin embargo, yo no tengo esa posibilidad de tener esa línea directa con el Presidente», indicó el edil.

Esta última frase fue segundos después reproducida en el GC, causando la molestia del alcalde.

«Lo primero que quería pedirles es sacar inmediatamente ese GC que están colocando que no tengo línea directa con el Presidente, porque yo al menos llamo a la delegada presidencial a la hora que sea y la delegada me contesta, lo mismo me pasa con el subsecretario de Prevención del Delito, con el Subdere, entonces no puedo decir que no tengo línea directa con el gobierno porque sería estar mintiendo», dijo al aire el alcalde Muñoz.

«Efectivamente, yo no tengo el celular del Presidente de la República, sin embargo yo me siento muy acompañado siempre por cada una de las iniciativas que estoy presentando. Entonces yo inmediatamente les pido por favor que vayan sacando el GC porque no me representa en absoluto», reafirmó el jefe comunal.

Mira el momento AQUÍ (Copano News)

🔴 VIDEO | Alcalde de Estación Central se pelea en vivo con Mucho Gusto por frase destacada: "Vayan sacando el GC" https://t.co/dNnrbPxNUr pic.twitter.com/T8Ve5Bj5OP — Nicolas Copano (@copano) March 13, 2024

«Vergonzoso» y «repugnante»

En los últimos días se han sucedido varias críticas a la cobertura que realizan los matinales chilenos a ciertos temas de interés nacional, como la inseguridad.

En específico, se cuestionó a los matinales de Chilevisión y Canal 13, por el tratamiento discriminador y clasista que dieron a su cobertura en la toma Nuevo Amanecer de Cerrillos, donde ocurrió una balacera que dejó una persona muerta.

Lee las notas publicadas por El Ciudadano sobre este tema: