Alcalde de Iquique: Gobierno de Piñera no ha querido aceptar ayuda internacional ofrecida por la ONU para construir refugio en el Norte

En entrevista con el canal de noticias CNN Chile, el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, denunció que el Gobierno no ha querido aceptar ayuda internacional para construir un refugio en el norte del país, señalando además que desde La Moneda no lo han convocado a ninguna reunión para abordar la actual crisis migratoria.

“El gran problema que está afectando a Iquique, a Tarapacá y al norte es el descontrol total que hay en las fronteras. Esto se ha traducido en episodios que han afectado la convivencia de la ciudadanía, eso es lo que genera la marcha, que la entendemos en la molestia porque estamos abandonados por el Estado“, afirmó Soria, quien insistió que la marcha “se genera en un ambiente de disgusto, porque la convivencia en la ciudad ha cambiado radicalmente desde la última gran entrada de migrantes (…) hay un descontrol total de lo que pasa en la ciudad en temas de seguridad”.

Sobre los episodios de violencia y las agresiones que sufrieron algunos migrantes, Soria dijo que se trata de un grupo menor y aislado de personas y que “no es lo que nos representa como iquiqueños”.

En sentido, el alcalde afirmó que durante la última visita de los ministros a la zona no fue invitado a ninguna reunión donde se buscara generar soluciones respecto a la migración: “Nosotros queremos colaborar pero a mí no me han invitado a una reunión para decirme alcalde necesitamos esto de usted“.

Respecto al plan Fronteras Seguras que elaboró el mismo Gobierno de Piñera, Mauricio Soria explicó que este tiene “una tercera etapa que es la construcción de refugios, pero esto no se cumplió”, agregando en este punto que el Gobierno “no ha querido aceptar la ayuda internacional que ofreció Naciones Unidas para la construcción de un refugio” en la zona.

