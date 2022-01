Alcalde de Iquique responsabiliza a Piñera por paro y crisis migratoria: “El gobierno no quiso escuchar, lo guardó debajo de la alfombra”

El alcalde de Iquique, Mauricio Soria, responsabilizó al gobierno de Sebastián Piñera por el paro registrado este lunes en la ciudad, en protesta por la violencia, delincuencia y la crisis migratoria en la regiones del Norte del país.

El jefe comunal detalló que se cerraron diferentes accesos, incluido el que une a la ciudad nortina con el aeropuerto, además de la zona franca y el acceso al puerto.

“Se encuentran los accesos principales de la ciudad bloqueados, (esto es) los que unen a Iquique con Alto Hospicio, o el que une al aeropuerto. La Zofri y el puerto también están bloqueados. La zona franca decidió no abrir, tampoco el mall y los galpones (comerciales). Al paro también adhirieron dirigentes sociales. Es grande el llamado que hicieron”, expresó en declaraciones a Radio ADN.

“El ataque a Carabineros fue la gota que rebasó el vaso y también el secuestro y asesinato de Nelson Murúa, de 67 años, ocurrido a principios de enero”, acotó.

A juicio de Soria, la solución a la crisis migratoria debe ser regional y no local.

“He estado en los canales pidiendo que el ministerio de Relaciones Exteriores tome acciones, porque este es un problema gigante, probablemente supere a Sirio en personas desplazadas (refiriéndose a la alta migración de ciudadanos venezolanos)», planteó.

«El gobierno no quiso escuchar, lo guardó debajo de la alfombra y cada vez que pasa esto, se acerca un ministro, arma un montaje de televisión y se va al ministerio. Tuvimos que llegar a la (Corte) Suprema para proteger la vida de los iquiqueños. ¿Cómo es que un alcalde tiene que presentar un recurso de protección contra el gobierno para proteger a los iquiqueños?”, condenó el edil.

“La Corte Suprema le dijo al Gobierno que ha sido ineficiente y que tiene que hacer la pega de control, además de darle la seguridad a los habitantes de esta región”, sostuvo Soria, en declaraciones a CNN Chile.

El alcalde señaló que comparten al llamado a paro regional realizado por diferentes sectores. “El Gobierno debe dar la protección necesaria (…) Esperamos que el nuevo Gobierno venga muy a caballo sobre este tema porque esto es una olla a presión, ya que el descontento sobrepasó el límite de las personas”.

La autoridad comunal recalcó que en la región de Tarapacá “no se cumplen las leyes de Chile porque la frontera de ahí está cerrada, pero los números dan cuenta de que el 2021 pasaron más de 51 mil personas y esas son solo las que se pudieron catastrar”. “No se cumplen los decretos del propio Gobierno”.

“Esto no es preocupante solamente para Tarapacá e Iquique, que es lo que estamos evidenciando hoy día, sino que es preocupante para Chile el hecho de no tener seguridad. No saber quién entra o sale de nuestro país es bastante complejo”, agregó Soria.