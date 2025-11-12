Alcalde de Maipú Tomás Vodanovic: «Tren Santiago-Melipilla mejorará conectividad y calidad de vida de cientos de miles de maipucinos»

Con una inversión total de 1.900 millones de dólares, el Tren Alameda-Melipilla contará con una extensión de 61 kilómetros, 11 estaciones y conexión con las Líneas 1 y 6 del Metro de Santiago, beneficiando a más de 1.7 millones de personas. El proyecto, además, contará con 22 trenes 100% eléctricos, y permitirá reducir los tiempos de viaje entre Santiago y Melipilla a 46 minutos en hora punta, versus las 2 horas que toma actualmente por carretera.

Alcalde de Maipú Tomás Vodanovic: «Tren Santiago-Melipilla mejorará conectividad y calidad de vida de cientos de miles de maipucinos»
Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo
Versión PDF

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, valoró el inicio de las obras del Tren Alameda-Melipilla, cuyo trazado conectará las comunas de Estación Central, Cerrillos, Maipú, Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante, El Monte y Melipilla, convirtiéndose así en el proyecto ferroviario urbano más importante que actualmente se encuentra en ejecución en Chile.

«Hoy se dio inicio a las obras de uno de los proyectos más esperados de la historia de Maipú, el Tren Santiago – Melipilla, que mejorará la conectividad y la calidad de vida de cientos de miles de maipucinos, y de más de 1,7 millones de personas de la región», señaló el alcalde Vodanovic.

La iniciativa, detalló el edil, «va a reducir los tiempos de viaje de los vecinos de la Ciudad Satélite, de Los Bosquinos, El Abrazo y Villa Los Héroes considerablemente (…) es un proyecto que esperamos por muchos años, que tuvo que pasar por muchísimas etapas y que por fin ya adjudicó su licitación y el día de hoy da inicio formalmente a las obras».

«Para esto hacemos política, para sacar proyectos de Estado que impactan de manera concreta en la vida de la gente. Felicitaciones Presidente Gabriel Boric», agregó el jefe comunal, destacando que la iniciativa forma parte del plan «Trenes para Chile» impulsado por el actual gobierno.

«Chile sí puede»

Según se informó, el trazado del proyecto se asienta sobre la antigua línea férrea a Melipilla y Cartagena, cuyo primer tramo fue habilitado en 1893, siendo esencial para el desarrollo social y económico de comunas como Talagante, Melipilla y San Antonio. Esto, hasta su cierre progresivo entre las décadas de los 80 y 90.

Desde Talagante, donde se realizó el hito comunicacional de inicio de obras, el Presidente Gabriel Boric recordó que «estos, precisamente, fueron los trenes de nuestra patria de los que nos sentimos tan orgullosos, la columna vertebral que permitió articular un territorio de una geografía particular. Yo les digo: Chile sí puede».

«Me parece hermoso que podamos decir en unos años más que nos la jugamos por Trenes para Chile. Que este, efectivamente, es un legado del Gobierno, pero por sobre todo una política de Estado que tiene que continuar quien quiera que venga. Porque le mejora la vida a ustedes, a quienes nos debemos, al pueblo de Chile», planteó el Mandatario, que compartió con vecinas, vecinos y autoridades regionales y comunales.

Fotos: Prensa Presidencia

Con una inversión total de 1.900 millones de dólares, el Tren Alameda-Melipilla contará con una extensión de 61 kilómetros, 11 estaciones y conexión con las Líneas 1 y 6 del Metro de Santiago, beneficiando a más de 1.7 millones de personas.

El proyecto, además, contará con 22 trenes 100% eléctricos, y permitirá reducir los tiempos de viaje entre Santiago y Melipilla a 46 minutos en hora punta, versus las 2 horas que toma actualmente por carretera.

El Ciudadano

Relacionados

Absalón Opazo

Alcalde Tomás Vodanovic lideró puerta a puerta por Jeannette Jara en Maipú

Hace 1 mes
Absalón Opazo

Feria del Libro de Maipú celebra 20 años con los autores más leídos y una atractiva oferta familiar

Hace 2 semanas
Absalón Opazo

Reportan asistencia mínima a acto de Johannes Kaiser en Maipú: Llegaron apenas 250 personas

Hace 1 semana
Absalón Opazo

Johannes Kaiser’s Campaign Event in Maipú Sees Disappointing Turnout with Only 250 Attendees

Hace 1 semana
Absalón Opazo

Maipú: Concejala republicana acusada de fraude al fisco habría amenazado a exasesores con supuestos "contactos" en el Tren de Aragua

Hace 3 semanas
Absalón Opazo

Maipú Book Fair Celebrates 20 Years with Popular Authors and Engaging Family Activities

Hace 2 semanas
Absalón Opazo

Tricel inhabilita por 5 años a Cathy Barriga: “gestión desprolija”

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Maipú Councilor Accused of Tax Fraud Allegedly Threatened Former Advisors with Ties to Aragua Train

Hace 3 semanas
Absalón Opazo

Daniel Jadue: “Con orgullo recibimos a Gustavo Gatica como candidato del PC por el distrito 8”

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano