Alcalde de Maipú Tomás Vodanovic: «Tren Santiago-Melipilla mejorará conectividad y calidad de vida de cientos de miles de maipucinos»

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, valoró el inicio de las obras del Tren Alameda-Melipilla, cuyo trazado conectará las comunas de Estación Central, Cerrillos, Maipú, Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante, El Monte y Melipilla, convirtiéndose así en el proyecto ferroviario urbano más importante que actualmente se encuentra en ejecución en Chile.

«Hoy se dio inicio a las obras de uno de los proyectos más esperados de la historia de Maipú, el Tren Santiago – Melipilla, que mejorará la conectividad y la calidad de vida de cientos de miles de maipucinos, y de más de 1,7 millones de personas de la región», señaló el alcalde Vodanovic.

La iniciativa, detalló el edil, «va a reducir los tiempos de viaje de los vecinos de la Ciudad Satélite, de Los Bosquinos, El Abrazo y Villa Los Héroes considerablemente (…) es un proyecto que esperamos por muchos años, que tuvo que pasar por muchísimas etapas y que por fin ya adjudicó su licitación y el día de hoy da inicio formalmente a las obras».

«Para esto hacemos política, para sacar proyectos de Estado que impactan de manera concreta en la vida de la gente. Felicitaciones Presidente Gabriel Boric», agregó el jefe comunal, destacando que la iniciativa forma parte del plan «Trenes para Chile» impulsado por el actual gobierno.

«Chile sí puede»

Según se informó, el trazado del proyecto se asienta sobre la antigua línea férrea a Melipilla y Cartagena, cuyo primer tramo fue habilitado en 1893, siendo esencial para el desarrollo social y económico de comunas como Talagante, Melipilla y San Antonio. Esto, hasta su cierre progresivo entre las décadas de los 80 y 90.

Desde Talagante, donde se realizó el hito comunicacional de inicio de obras, el Presidente Gabriel Boric recordó que «estos, precisamente, fueron los trenes de nuestra patria de los que nos sentimos tan orgullosos, la columna vertebral que permitió articular un territorio de una geografía particular. Yo les digo: Chile sí puede».

«Me parece hermoso que podamos decir en unos años más que nos la jugamos por Trenes para Chile. Que este, efectivamente, es un legado del Gobierno, pero por sobre todo una política de Estado que tiene que continuar quien quiera que venga. Porque le mejora la vida a ustedes, a quienes nos debemos, al pueblo de Chile», planteó el Mandatario, que compartió con vecinas, vecinos y autoridades regionales y comunales.

Con una inversión total de 1.900 millones de dólares, el Tren Alameda-Melipilla contará con una extensión de 61 kilómetros, 11 estaciones y conexión con las Líneas 1 y 6 del Metro de Santiago, beneficiando a más de 1.7 millones de personas.

El proyecto, además, contará con 22 trenes 100% eléctricos, y permitirá reducir los tiempos de viaje entre Santiago y Melipilla a 46 minutos en hora punta, versus las 2 horas que toma actualmente por carretera.

