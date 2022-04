Alejandra Matus: «A mí me parece que la ministra Siches debió de haber renunciado»

Durante suparticipación en Pauta Libre de La Red, la periodista Alejandra Matus fue consultada sobre la errónea denuncia realizada por la ministra de Interior, Izkia Siches, respecto al traslado de migrantes por parte de la administración anterior.

Ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados, la titular de Interior compartió «información incorrecta» yacusó al Gobierno de Sebastián Piñera de haber encubierto un vuelo de expulsión de migrantes que no habría aterrizado en Venezuela, y que habría vuelto a Chile con todos sus pasajeros.

Tras estas declaraciones, el exministro del Interior, Rodrigo Delgado, refutó la información y negó categóricamente los dichos de la actual ministra. Siches, tras esta respuesta, no tardó en recular y pedir disculpas por lo que ella misma catalogó como «información incorrecta» a través de Twitter.

Hoy en la comisión de seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados emití información incorrecta. Por esto, en espíritu republicano pido mis más sinceras disculpas a @RodrigoDelgadoM y su equipo. https://t.co/G4IgDvzs6W— Izkia Siches Pastén (@izkia) April 7, 2022

Sin embargo, para varios sectores de la oposición la disculpa de Siches no fue suficiente, llegando incluso a pedir su renuncia y amenazar con interponer una acusación constitucional.

Ante esta situación, la periodista Matus manifestó que «lo que veo comunicacionalmente después, es autocomplacencia. Es un Twitter, a la mitad de la noche, ‘pido disculpas por el error’. No fue un error. Más allá, esto no es personal, por favor, pero cuando uno mete las patas de esa manera, tiene que haber consecuencias políticas equivalentes. A mí me parece que la ministra debió de haber renunciado».

¿Tú dices que debió de haber renunciado a las tres semanas?, le preguntó el panel de Pauta Libre.

«Es que la embarrada es de proporciones mayores», respondió Matus.

Alejandra Matus sobre información falsa de avión de extranjeros expulsados: “La ministra Siches debió renunciar”

#PautaLibre pic.twitter.com/9xhrvn2VZM April 11, 2022

Pese a las polémicas, el presidente Gabriel Boric expresó su respaldo a la ministra del Interior.

Frente a la pregunta sobre si respaldaba o no a la ministra, Boric respondió haciendo un gesto de aprobación y aseverando que «cuenta con toda mi confianza».

Por su parte, el nuevo director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, anunció la apertura de un sumario interno para establecer las eventuales responsabilidades en la entrega de la «información errónea» dada a conocer por la ministra.

Sigue leyendo: Subsecretario Monsalve por cuestionamientos contra Siches: “El liderazgo de la ministra se va a seguir ejerciendo (…) siempre podemos hacer las cosas mejor”