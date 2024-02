Alejandro Sanz hace rueda de prensa en Villa Independencia

El cantante español Alejandro Sanz, quien se encuentra en nuestro pañís para participar en el Festival de Viña del Mar 2024, visitó este sábado a las familias damnificadas por los incendios forestales registrados en la comuna de la Región de Valparaíso.

El artista se trasladó hasta Villa Independencia, específicamente a Iglesia Mormona, que está funcionando como centro de copio y donde se lleva a cabo una olla común para brindar ayuda a los afectados por los siniestros.

Allí se reunió con los habitantes de la comunidad para expresarles su solidaridad y escuchar sus historias.

Posteriormente, ofreció una conferencia de prensa, en la que el cantautor destacó la importancia de visibilizar la situación y convocar a la colaboración de artistas, empresas y ciudadanos para apoyar a quienes continúan enfrentando las consecuencias de los incendios.

“Llamar a los demás compañeros, artistas, a las empresas, que se una a ellos. Que se puedan ayudar en este trabajo que todavía no termina y desgraciadamente es uno de esos trabajos de va a tardar bastante. Quería hacer la rueda de prensa aquí porque es mucho más útil que hacerla en el hotel y que no se olviden de la gente que sigue aquí trabajando todos los días (…). No los dejen solos ni solas”, declaró el artista a la salida de su encuentro.

Con anterioridad, el español había dicho presente en el Festival de Viña en otras cuatro oportunidades.

«He estado escuchando un poco las historias, más que dar de comer, que lo que hacen también es dar calor a mucha gente que lo necesita, que ha perdido la esperanza, que no tiene forma de enfrentarse al día a día”, añadió

Sanz será el cargado de abrir este domingo el festival de Viña del Mar 2024, y destacó que su presentación será una noche de homenaje a todas las personas afectadas, con un mensaje de solidaridad y unión.

“Espero que sirva para eso, para que podamos reivindicar la solidaridad y el acercamiento a nuestros hermanos, sean de donde sean”, afirmó.

