Alerta: ISP detectó fallas de calidad en 39 lotes de preservativos de látex importados desde China

El Instituto de Salud Pública informó que, a través del Departamento Agencia Nacional de Dispositivos Médicos Innovación y Desarrollo (ANDID), instruyó el cese de distribución, cuarentena preventiva y no uso de un total de 39 lotes de preservativos masculinos de látex que pertenecen a la marca Suzhou Colour-Way New Material Co, Ltd., de China, y que fueron importados y distribuidos en el país por Cegamed Chile.

Desde la entidad advirtieron que algunos de estos lotes fueron adquiridos por intermediación de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast).

De acuerdo a lo informado por el Instituto, la medida se determinó luego que recibieran notificaciones de defectos de la calidad y los resultados de los ensayos de los análisis realizados a 5 lotes de estos preservativos, lo cual verificó que no cumplen con los parámetros de cantidad de lubricante, dimensiones y espesor.

«En consecuencia, el ISP hace un llamado a la ciudadanía a no utilizar los preservativos masculinos de látex de la marca SUZHOU COLOUR-WAY NEW MATERIAL CO, LTD. Además, se recomienda que sean devueltos al establecimiento de salud donde fueron recibidos o adquiridos», añadieron en un comunicado publicado en su web institucional.

Foto Portada: Referencial

