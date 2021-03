Ante eventual postergación de elecciones: Movimientos Sociales Constituyentes exigen franja electoral equitativa y financiamiento justo para independientes

Las y los integrantes de la listas de Movimientos Sociales Constituyentes se pronunciaron sobre la eventual postergación de las elecciones previstas para el 10 y 11 de abril, debido a la situación de emergencia sanitaria que atraviesa el país.

A través de una declaración pública, denunciaron que desde el Gobierno nunca han considerado a las organizaciones de base para las decisiones políticas fundamentales que les competen a los sectores políticos y sociales, y recordaron que han sido parte del proceso de cambio constitucional desde mucho antes que La Moneda y el Congreso decidieran impulsarlo de forma institucional

Indicaron que el actual proceso electoral ha desarrollado en un contexto altamente antidemocrático y ha estado marcado por una crisis económica que impactó con severidad a la población; por una política sanitaria que una y otra vez, ha puesto las ganancias por sobre la vida y biodiversidad. Así como por el uso político de la prisión preventiva y por la aprobación e implementación de leyes represivas y criminalizadoras de la legítima protesta social en

conjunto con la continua militarización y criminalización que han vivido por años los pueblos originarios; y la gravísima situación de las vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos que

hasta hoy se mantienen impunes.

“Las condiciones políticas antidemocráticas en las que hoy vivimos e impulsamos campañas electorales, son directa responsabilidad tanto del Ejecutivo como del Parlamento”, señalaron.

Los movimientos sociales, los pueblos movilizados y las listas que disputan la Convención Constitucional plantearon que esta situación tiene que cambiar y denunciaron que la falsa democracia de estos 30 años se expresa también en el sistema electoral que privilegia las candidaturas sostenidas por los partidos políticos impugnados desde hace décadas y en franco proceso de decadencia desde el 18 de octubre.

“Ellos tienen acceso a los medios masivos y al financiamiento pretendiendo levantarse como la única alternativa posible atribuyéndose la representación y omitiendo la voz del territorio y ciudadanía organizada, mientras que, por otro lado, nos atacan con una gestión criminal frente a una pandemia que amenaza nuestras vidas y nuestro sustento”, afirmaron.

Frente a este escenario exigieron:

-1 Asegurar condiciones elementales que permitan sostener la vida en este contexto de crisis sanitaria y económica. Demandamos que se ponga la vida por sobre las ganancias. Se deben asegurar condiciones efectivas que permitan a las personas cuidar y priorizar su salud en este periodo, instalando como prioridad mecanismos de seguridad social que garanticen una vida digna a todas las personas que han visto afectada su calidad de vida. Por ello exigimos

una renta básica universal que asegure la cuarentena efectiva por la población.

-2 Garantizar el derecho a sufragio a todas las personas hoy impedidas de hacerlo: enfermas de covid-19, contactos estrechos, privadas de libertad, excluyendo a quienes se encuentran con procesos de investigación o condenados por crímenes de lesa humanidad, personas encargadas del cuidado de personas dependientes, entre otras.

-3 Mientras se aplazan estas elecciones exigimos la liberación de todas las personas privadas de libertad por su participación en la protesta social, tanto aquellas condenadas como a quienes se encuentran cumpliendo medidas cautelares. Porque un proceso constituyente atravesado por prisión política carece de las garantías democráticas mínimas para la participación popular y de los movimientos sociales.

-4 Asegurar igualdad de acceso a los medios de comunicación masivo. Exigimos una franja electoral acorde a la necesidad de comunicar adecuadamente a la población contando con tiempos equitativos en consideración que nos encontramos ante una elección sin precedentes. Exigimos la implementación de espacios masivos de educación e información distrital del proceso y las candidaturas a la Convención Constitucional.

-5 Asegurar un financiamiento justo para las listas de independientes y candidaturas de escaños reservados que no reciben aportes del empresariado ni de los partidos, y que hoy compiten en condiciones extremadamente hostiles contra las grandes maquinarias electorales. El límite de gasto electoral no puede ser aumentado y los partidos políticos no debiesen recibir ningún peso más por financiamiento público.

-6 Además, exigimos que el Congreso no debe avanzar en la agenda legislativa del programa de Sebastián Piñera, lo cual incluye suspender la tramitación del TPP-11, considerando que hay un proceso constituyente en curso.



Suscriben: Movimientos Sociales Constituyentes y candidaturas de pueblos indígenas



Ingrid Conejeros, candidata por escaño reservado para el Pueblo Mapuche N° 123.



Lista YK Movimientos Sociales Independientes – Distrito 6 – Daniela Albornoz , Rubén

Peréz, Mirna Humeres, Miguel Espinoza, Natalia Zapata, Hernán Ramírez, Janis Meneses,

Mathias Martínez.



Lista YT Poder Constituyente a Toda Costa – Distrito 7 – Natalia Corrales, Alberto Ormeño,

Patricia Brito, Dann Espinoza, Zunilda Chávez y Daniel Chamorro



Lista YU Independientes y Movimientos Sociales del Apruebo – Distrito 8 – Patricia Lillo,

Mario Aguilar, Jocelyn Durán, Esteban Quiroz, Natalie Arriagada, Manuel Valencia, Teresa

Poblete y Alejandro Cantillana. Lista ZH Movimientos Sociales Plurinacionales e Independientes – Distrito 9 – Jessica

Cayupi, José Padilla, Catalina Bosch, Rolando Abarzúa, Veronica Molina, Juan Pablo Labra



Lista ZL – Movimientos Sociales: Unidad de Independientes – Distrito 10 – Karina Nohales,

Andrea Gutiérrez, Manuel Hidalgo, Pía Meza, Pablo Sepúlveda, Francisca Fernández y Javier

Pineda.



Lista T – Voces Constituyentes – Distrito 12 – Alondra Carrillo, Lucio Cuenca, Valeria Ortega,

Eduardo Gutierrez, Tania Alfaro, Edgar Esperguel, Maite Duran.



Lista XI – Asamblea popular por la Dignidad – Distrito 17 – Maria Elisa Quinteros, Aquiles

Carrasco, Claudia Caceres, Rigoberto Carcamo, Claudia Rojas, Jose Jara, Carolina

Manriquez, Carlos Aragay.



Lista ZW – Asamblea Popular Constituyente – Distrito 20 – Javier Del Río, Alexandra

Machuca, Sebastian Valdés, Sindy Salazar, Luis Pérez, Andrea Campos y Bastián Labbé.



Lista ZK – Organizaciones Sociales y Territoriales del Wallmapu (OSTW), Distritos 22 –

Ximena Salgado Kuwahara, Felipe Venegas Ulloa, Alejandra Rivas Troncoso, Boris Salazar

Lincoleo Aliro Henríquez Mayorga



Lista ZK – Organizaciones Sociales y Territoriales del Wallmapu (OSTW), Distritos 23 –

Loreto Lagos Sanhueza, Carlos Mena Jara, Alejandra Parra Muñoz, Claudio Díaz Becerra,

Ana Vera Haro y Eduardo Rapimán Marín



Lista G – Insulares e Independientes – Distrito 26 – Adriana Ampuero, Christian Ruiz,

Clementina Lepio, Diego Vallejos, Noelia Ojeda y Miguel Maldonado.



Lista A pulso, por el Buen Vivir – Distrito 27 – Deisy Avendaño, Cecilio Aguilar, Ilsie Wolf,

Patricio Segura y Jorge Contreras



Lista ZI Coordinadora Social Magallanes – Distrito 28 – Elisa Giustinianovich, Pablo

Cifuentes, Inés Vidal, Patricio Fuentes y Omar Aguilar.