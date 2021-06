Ante retraso en actas del Tribunal Electoral Regional suspenden varios cambios de mando de alcaldes y concejales en Valparaíso

Más de dos tercios de los alcaldes y concejales de Valparaíso asumieron sus cargos de forma simbólica, debido al retraso del Tribunal Electoral Regional (TER), que solo oficializó la elección en 12 de los 38 municipios.

El incumplimiento del TER se debió al retraso en la calificación y escrutinio de las elecciones. Esto se tradujo en la falta de actas que proclamaban a los ganadores, lo que impidió la realización del traspaso de mando oficial en varias comunas de la región, como es el caso de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, Concón, San Antonio y Quillota, entre otras.

Ante esta situación, que fue rechazada por los políticos y por la ciudadanía, la mayoría de las comunas modificaron su actividades.

En Valparaíso y Viña del Mar Jorge Sharp y Macarena Ripamonti asumieron de manera “simbólica”.

Sharp dijo esperar que la sentencia ocurra esta semana; mientras que Ripamonti se refirió a este problema tras su primer discurso y aseguró que no pueden incumplir la ley.

Sin embargo, en la comuna de La Calera se canceló el acto, donde detallaron que “el alcalde Johnny Piraino Meneses y los nuevos concejales no pudieron asumir sus cargos este 28 de junio como dictaba la ley, por lo que se ha suspendido la ceremonia que se desarrollaría al mediodía de este lunes”.

Desde la municipalidad emitieron un comunicado en el que calificaron la situación como una «falta de respeto» y una vulneración «al derecho democrático».

Acción similar ocurrió en la municipalidad de Concón, donde se reprogramó también el acto de ceremonia.

“La ceremonia de juramento deberá ser reprogramada”, debido a lo ocurrido con el TER, “lo que impide la toma de promesa de las nuevas autoridades”, refiere la municipalidad, citado por Publimetro.

La Municipalidad de Putaendo determinó suspender la actividad y en comunicado público afirmó que esperarán la sentencia de proclamación, previo conocimiento y calificación de las elecciones.

En la zona precordillerana, Llay Llay y Catemu están en la misma situación.

El diputado DC, Daniel Verdessi, anunció que solicitará la renuncia del director del organismo regional.

«Lo ocurrido en la Quinta región es un verdadero agravio para la democracia. Más de 20 alcaldes y sus concejos municipales no pudieron hacer sus ceremonias de asunción porque el Tribunal Electoral no había completado los trámites y no estuvieron listos», sostuvo al respecto. Añadiendo que «voy a pedir la renuncia del director del Tribunal Electoral por esta falta de prolijidad y dedicación, esto debió estar hecho hace mucho tiempo. No pueden aceptarse este tipo de situaciones en democracia», afirmó.

