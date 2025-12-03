Anuncian Comisión Investigadora por rol de asesor económico de Kast en colusión de las farmacias y los pollos

El diputado Luis Cuello (PC), junto a las diputadas Javiera Morales (FA), Daniela Serrano (PC), Camila Rojas (FA), Alejandra Placencia (PC) y el diputado Boris Barrera (PC), pidieron la implementación de una Comisión Especial Investigadora en la Cámara, sobre el rol de Jorge Quiroz, principal asesor económico de José Antonio Kast, en las colusiones de las farmacias y pollos.

Las y los parlamentarios recordaron que, en la colusión de las farmacias, Quiroz asesoró a la cadena Salcobrand con informes para su defensa, en un caso que tuvo como consecuencia un daño económico estimado entre 20 y 35 millones de dólares, afectando principalmente a consumidores con enfermedades crónicas.

«Hoy día el candidato de la extrema derecha, José Antonio Kast, se ha inmolado por defender a su principal asesor económico, Jorge Quiroz. Sabemos que Quiroz estuvo involucrado y asesoró directamente a las empresas que se coludieron en el caso de los pollos y en el caso de las farmacias, y que produjeron un enorme daño a las familias chilenas», planteó el diputado Cuello.

«Es por esto que hoy día junto a varios parlamentarios y parlamentarias, estamos anunciando el ingreso de una petición de Comisión Especial Investigadora que pueda dar cuenta y pueda permitir allegar a esta Cámara todos los antecedentes y documentos que emitió Jorge Quiroz en su realidad de asesor y también como cerebro de la fórmula de colusión», añadió el legislador por Valparaíso.

Por su parte, la diputada Javiera Morales, apuntó que «en el debate que presenciamos en la mañana, José Antonio Kast le brindó todo su apoyo a Jorge Quiroz, lo que nos hace pensar que probablemente quiera nombrarlo el día de mañana como ministro de Hacienda, y nos parece impresentable que alguien que asesoró a las farmacias y a la industria del pollo que se coludieron en contra de todos los chilenos, quiera ser designado como quien maneje la billetera fiscal de este país».

«Necesitamos conocer todos los antecedentes para que la ciudadanía conozca a quién José Antonio Kast quiere dejarle la responsabilidad de manejar la billetera fiscal, si es alguien que va a estar con los chilenos, gobernando por los chilenos, o asesorando a las industrias y a las empresas que han cometido delitos para lograr lucrar y así afectar y verles la cara a miles de chilenos y chilenas», concluyó la diputada frenteamplista.

