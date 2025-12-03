En la Cámara

Anuncian Comisión Investigadora por rol de asesor económico de Kast en colusión de las farmacias y los pollos

"Sabemos que Quiroz estuvo involucrado y asesoró directamente a las empresas que se coludieron en el caso de los pollos y en el caso de las farmacias, y que produjeron un enorme daño a las familias chilenas", planteó el diputado Luis Cuello, mientras que la diputada Javiera Morales señaló que "necesitamos conocer todos los antecedentes para que la ciudadanía conozca a quién José Antonio Kast quiere dejarle la responsabilidad de manejar la billetera fiscal".

Anuncian Comisión Investigadora por rol de asesor económico de Kast en colusión de las farmacias y los pollos
Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo

El diputado Luis Cuello (PC), junto a las diputadas Javiera Morales (FA), Daniela Serrano (PC), Camila Rojas (FA), Alejandra Placencia (PC) y el diputado Boris Barrera (PC), pidieron la implementación de una Comisión Especial Investigadora en la Cámara, sobre el rol de Jorge Quiroz, principal asesor económico de José Antonio Kast, en las colusiones de las farmacias y pollos.

Las y los parlamentarios recordaron que, en la colusión de las farmacias, Quiroz asesoró a la cadena Salcobrand con informes para su defensa, en un caso que tuvo como consecuencia un daño económico estimado entre 20 y 35 millones de dólares, afectando principalmente a consumidores con enfermedades crónicas.

«Hoy día el candidato de la extrema derecha, José Antonio Kast, se ha inmolado por defender a su principal asesor económico, Jorge Quiroz. Sabemos que Quiroz estuvo involucrado y asesoró directamente a las empresas que se coludieron en el caso de los pollos y en el caso de las farmacias, y que produjeron un enorme daño a las familias chilenas», planteó el diputado Cuello.

«Es por esto que hoy día junto a varios parlamentarios y parlamentarias, estamos anunciando el ingreso de una petición de Comisión Especial Investigadora que pueda dar cuenta y pueda permitir allegar a esta Cámara todos los antecedentes y documentos que emitió Jorge Quiroz en su realidad de asesor y también como cerebro de la fórmula de colusión», añadió el legislador por Valparaíso.

Por su parte, la diputada Javiera Morales, apuntó que «en el debate que presenciamos en la mañana, José Antonio Kast le brindó todo su apoyo a Jorge Quiroz, lo que nos hace pensar que probablemente quiera nombrarlo el día de mañana como ministro de Hacienda, y nos parece impresentable que alguien que asesoró a las farmacias y a la industria del pollo que se coludieron en contra de todos los chilenos, quiera ser designado como quien maneje la billetera fiscal de este país».

«Necesitamos conocer todos los antecedentes para que la ciudadanía conozca a quién José Antonio Kast quiere dejarle la responsabilidad de manejar la billetera fiscal, si es alguien que va a estar con los chilenos, gobernando por los chilenos, o asesorando a las industrias y a las empresas que han cometido delitos para lograr lucrar y así afectar y verles la cara a miles de chilenos y chilenas», concluyó la diputada frenteamplista.

Sigue leyendo:

Jorge Quiroz

José Antonio Kast respalda Jorge Quiroz a pesar de ser acusado de colusión y conducir en estado de ebriedad

El Ciudadano

Relacionados

Absalón Opazo

"Ha sido asesor de los abusos contra el bolsillo de la gente": Diputado Manouchehri emplazó a Kast por rol de su asesor en colusión de las farmacias y los pollos

Hace 2 semanas
Absalón Opazo

La ofensiva de Jara contra Jorge Quiroz: el economista del Comando de Kast detrás de múltiples casos de colusión

Hace 2 semanas
Absalón Opazo

Jeannette Jara: Me llama la atención que nadie le pregunte a Kast por la participación de su asesor Jorge Quiroz en la colusión de los pollos

Hace 2 semanas
Absalón Opazo

José Antonio Kast respalda Jorge Quiroz a pesar de ser acusado de colusión y conducir en estado de ebriedad

Hace 6 horas
Absalón Opazo

Jeannette Jara sobre cuestionados asesores de Kast: “Si yo tuviera 2 personas corruptas en mi entorno como él las tiene, yo las separaría inmediatamente”

Hace 5 días
Absalón Opazo

José Antonio Kast Supports Jorge Quiroz Despite Collusion and DUI Accusations

Hace 6 horas
Absalón Opazo

Cámara despachó Ley de Presupuesto 2026 con 14 partidas rechazadas

Hace 2 semanas
Absalón Opazo

"Kast's Economic Advisor Linked to Collusion Scandals": Manouchehri Challenges Kast Over Controversial Advisor Role

Hace 2 semanas
Absalón Opazo

Jeannette Jara's Critique of Jorge Quiroz: Economic Advisor Implicated in Multiple Collusion Cases

Hace 2 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano