Aprobado en general proyecto que prohíbe usar plástico en propaganda electoral

Con 145 votos a favor y 1 abstención, la Cámara aprobó la idea de legislar el proyecto que prohíbe la utilización de elementos de propaganda electoral fabricados con material plástico no compostable (boletín 14024). Se trata de una iniciativa del diputado Félix González (PEV) y las diputadas Pamela Jiles (PH) y Cristina Girardi (PPD), que por haber sido objeto de indicaciones, volvió a la Comisión de Medioambiente.

El texto modifica la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios. Para ello, dispone que “la propaganda permitida en este artículo no podrá estar fabricada, total o parcialmente, con materiales plásticos no compostables”. Asimismo, se dispone que no podrá efectuarse propaganda en espacios privados o públicos mediante carteles, afiches o letreros instalados de manera fija. Tampoco podrá contratarse propaganda instalada en el transporte público o privado.

Lo anterior se debe a que el proyecto apunta a eliminar el uso del PVC en la confección de carteles de campaña electoral, por tratarse de un material altamente dañino y de difícil reciclaje, y que a la vez, es altamente usado en la difusión de candidaturas a cargos de elección popular.

Así, tomando como ejemplo las elecciones de mayo de 2021, donde hubo 18.000 candidaturas, si cada una de ellas hubiese tenido 50 carteles de un metro cuadrado, se habría generado casi un millón de metros cuadrados de plásticos que, al final del proceso electoral, hubiesen terminado en la basura.