Aprojunji rechaza inminente apertura de jardines infantiles públicos

Una fuerte crítica y un rechazo rotundo al plan de retorno gradual integrado en el programa “Paso a Paso” que impulsa el Gobierno, especialmente en lo que se refiere a la apertura de jardines infantiles y establecimientos de educación primaria y secundaria, realizaron los representantes nacionales de las asociaciones gremiales del sector educación.

En punto de prensa, los líderes gremiales dejaron en evidencia el alcance que esta decisión tendrá en los niños y niñas de Chile, ya que se inició el proceso de apertura en cuatro jardines infantiles de Aysén y Los Ríos, y según lo que ha informado el Ministerio de Educación, es inminente para en las próximas semanas.

“Se están tomando medidas apresuradas para reiniciar las clases. Aumentará el contagio y el riesgo. Ya tenemos evidencia en las dos primeras regiones de que no están tampoco las condiciones sanitarias y lo que pedimos es que se deje a la educación inicial para el final del retorno gradual y no a los niños primeros en esta fila”, señaló la presidenta nacional de Aprojunji, Susana Cristi.

La dirigenta agregó que existe la resolución del pasado 07 de agosto que traspasa la responsabilidad de la apertura a las Seremías de Educación: “Esto significa que ya no es la Seremi de Salud quien decide si se abre o no un establecimiento. Nos parece delicado y atenta contra la seguridad de la comunidad escolar completa. Exigimos que los niños/os sean los últimos en volver a clases y no los primeros”.

En la misma línea, Mabel Galindo, presidenta de Aprojunji de la Región de Los Ríos, indicó que el hecho que no haya casos testeados “no implica que no exista el virus en la zona, por lo cual se requeriría de un control del estado de salud del personal, niños, niñas y familias, con la toma de un examen de PCR antes de iniciar las actividades. Es el mínimo de garantía que debiesen exigir las familias antes de iniciar la atención presencial de sus hijos e hijas”, explica.

Por su parte, Sandra Muñoz, presidenta de la Aprojunji de Aysén, también manifestó su rechazo al retorno presencial de los niños y niñas, ya que en algunas consultas realizadas claramente indican que hay preocupación al retorno presencial: “Hasta el día de hoy no han llegado materiales de aseo, y no se cuenta con infraestructura adecuada. Hubo deterioro en el techo y en estos momentos no está lista la reparación”, detalló Muñoz.

Finalmente, Dantón Vera, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Públicos de la Educación Chilena, Fenaedup, señaló en este sentido que la federación se suma a la preocupación de Aprojunji y que además “hay en situaciones normales un protocolo riguroso respecto del higiene y autocuidado, pero en el contexto de la crisis, la dinámica de los niños impide que se pueda cumplir con el distanciamiento social. Mientras no esté garantizado, no vemos posible el retorno”.

En ese sentido, el dirigente nacional fue claro en precisar que Fenaedup está levantando una investigación jurídica “respecto de la pertinencia que tiene el Ministerio de Educación en las regiones, para que en situación de pandemia, determine si es pertinente o no el retorno a clases. Si esto tiene un alcance real o si está cometiendo una ilegalidad”, concluyó Dantón Vera.