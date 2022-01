Armada investiga interpretación de himnos y cánticos golpistas en unidades navales

El pasado 10 de enero, Luis Mariano Rendón, presidente de la Fundación Memoria Histórica, solicitó mediante comunicación OIRS Armada N° 4983, al Comandante en Jefe de dicha institución, que se prohíba la interpretación de cánticos o himnos que conmemoren o celebren el golpe de Estado de 1973 en sus unidades.

En la misiva Rendón señaló: “Como usted comprenderá, dichos himnos o cánticos, como “Alborada” o “Libre”, forman parte de un abierto culto a la instauración de la dictadura militar en Chile, con toda su inseparable secuela de violaciones a los derechos humanos. Ello constituye una burla a todos quienes fuimos víctimas de esa dictadura y es exactamente lo contrario a las “garantías de no repetición” que debe entregar el Estado de Chile…Particularmente grave es que esas interpretaciones se efectúen en establecimientos de formación de las nuevas generaciones de marinos. Es, ni más ni menos, que la perpetuación del odio y la división entre chilenos. Espero que se comprenda que las instituciones de defensa nos pertenecen a todos los chilenos y chilenas y no son patrimonio de ningún sector social o político en particular.

El secretario general de la Armada, contralmirante Leonardo Chávez, respondió a Rendón también en una carta, en la que indicó que la institución se encuentra recopilando los antecedentes al tenor del reclamo presentado por la interpretación de cánticos golpistas en unidades navales.

Al respecto, el presidente de la Fundación Memoria Histórica expresó: «queremos interpretar esto como un paso honesto de la Armada para ir limpiándose de los fósiles dictatoriales que aún la manchan. No pensamos que sea una medida meramente dilatoria. Por lo tanto esperaremos un tiempo prudente una respuesta definitiva. Lo que tenemos claro es que ya no es aceptable que las instituciones armadas y policiales de Chile sigan formando a las nuevas generaciones de su personal en el culto al golpismo, con su inseparable secuela de crímenes, y en el odio a una parte de Chile. El país merece fuerzas de defensa y seguridad no politizadas y que nos pertenezcan a todos y todas».

