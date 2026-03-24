Bachelet tras decisión de Kast de no apoyar su candidatura a la ONU: «Continuaré el trabajo conjunto con los gobiernos de Brasil y México»

Tras la decisión del Gobierno de José Antonio Kast de retirar el apoyo de Chile a su candidatura a la secretaría general de Naciones Unidas, la expresidenta Michelle Bachelet emitió un comunicado en el que dijo entender la decisión, e informando que ahora continuará su postulación trabajando conjuntamente con los gobiernos de Brasil y México.

«Entiendo que las definiciones de la política exterior pueden variar con las nuevas administraciones y, en mi calidad de exjefa de Estado, observo esta determinación como parte de las prerrogativas de quien hoy encabeza el Gobierno, aunque mi visión de Estado sea distinta», señaló Bachelet en la nota difundida a solo horas que se confirmara la negativa de Kast a apoyarla.

En esa línea, la expresidenta recordó que «históricamente Chile ha buscado fortalecer el multilateralismo y ha sido capaz de trascender los ciclos políticos y las coyunturas. El compromiso con la cooperación internacional, la promoción de la paz y los derechos humanos ha sido un sello que le ha dado prestigio y reconocimiento a nuestro país en el escenario global».

«En ese sentido, agradezco el apoyo y la confianza que el Estado de Chile manifestó inicialmente al presentar públicamente esta candidatura el pasado mes de septiembre y formalizarla en febrero», agregó Bachelet, resaltando que su postulación «se inscribe en una visión compartida sobre la necesidad de fortalecer el sistema internacional y de contribuir, desde América Latina, a una ONU a la altura de los desafíos de nuestro tiempo».

«Mi disposición a contribuir en este desafío permanece intacta; por ello, continuaré el trabajo conjunto con los gobiernos de Brasil y México, quienes han postulado mi nombre reafirmando la naturaleza colectiva de este proyecto. Una candidatura de este nivel nunca es una tarea sencilla, pero los valores y principios que han marcado mi vida me llevan a asumir este desafío con responsabilidad y convicción», manifestó la exmandataria chilena.

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