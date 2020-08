Bancada Comunista exige la salida del General Rozas por caso de Gustavo Gatica

Tras conocerse la detención del teniente coronel de Fuerzas Especiales, Claudio Crespo, por su responsabilidad en la brutal agresión al joven estudiante Gustavo Gatica, la Bancada del Partido Comunista reiteró la urgencia de que el General Rozas renuncie a su cargo, haciendo hincapié, en ese sentido, en las graves violaciones a los derechos humanos que se registraron durante el estallido social.

Al respecto, el diputado Guillermo Teillier, presidente del PC, dijo que “la detención de este carabinero comprueba fehacientemente que muchos efectivos policiales actuaron con saña en contra de los manifestantes y vulnerando todos los protocolos y observancias sobre los derechos humanos y los derechos de las personas a manifestarse. Acá queda claro que no fue un solo disparo, sino que varios los que dejaron a la víctima con estas lesiones”.

Para el diputado, la lentitud en la investigación sobre las responsabilidades y autores materiales de los disparos que dejaron ciego a Gustavo Gatica contrastan con la gran cantidad de presos políticos producto de las legítimas manifestaciones desde octubre del 2019.

“Nosotros pensamos que se debe aplicar el máximo de la ley, ajustándose a los protocolos sobre derechos humanos, no se puede permitir que se actúe de esta manera contra un pueblo que está demandando con justicia y legítimamente, y esto debemos contrastarlo con que hay todavía centenares de detenidos, verdaderos presos políticos, a los cuales aún no se les enjuicia porque en el fondo no hay nada de qué acusarlos y no han cometido delito, porque han hecho uso al legítimo derecho a la protesta, así que ojalá por una parte se ponga libertad a estos presos y por la otra, sean castigados aquellos que realmente cometieron un delito de violaciones a los derechos humanos”, concluyó Teillier.

En la misma línea, la abogada de derechos humanos y diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz, insistió en la necesidad de que el Presidente Piñera pida la renuncia al General Rozas.

“Las numerosas, reiteradas y generalizadas violaciones a los derechos humanos de las personas, que carabineros ha ejercido e implementado como política desde el 18 de octubre y durante todos los meses del estallido social, hacen absolutamente insostenible que este señor siga a cargo de carabineros de Chile”, afirmó la legisladora.

“No puede seguir a cargo de la fuerza policial que tiene el monopolio de las armas, porque la han utilizado contra los ciudadanos, y siguen viendo a los manifestantes como si fueran un enemigo al que es posible hacerle de todo, es posible intimidarlos, es posible matarlos, es posible lesionarlos, es posible dejarlos ciegos”, advirtió la diputada Carmen Hertz.

Finalmente, el diputado y también abogado de derechos humanos, Hugo Gutiérrez, insistió en la responsabilidad de Rozas en este y en los más de 460 disparos que según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, han causado lesiones oculares a manifestantes.

“Sólo ayer, el General Rozas pretendía hacer apología de la dictadura poniendo el nombre de uno de los integrantes de la Junta Militar a la academia de Ciencias Policiales, y hoy tenemos conocimiento que un integrante, un teniente de las fuerzas especiales, es el responsable de los disparos en contra de Gustavo Gatica, que lo hizo perder su vista. La conclusión es clara, Rozas debe renunciar y si no tiene el piso político de parte de este gobierno, con mayor razón debiera abandonar su cargo”, indicó el diputado Gutiérrez.

El parlamentario también hizo un llamado a la urgencia de una reestructuración profunda a la policía uniformada: “La pregunta que uno se hace es por qué hasta el día de hoy, no obstante poder determinarse las responsabilidades penales que le caben a más de un funcionario policial de carabineros en las violaciones a los derechos humanos en el estallido social, Rozas sigue siendo el Director General de Carabineros. Creo que llegó el momento de que nos planteemos la reestructuración de la policía uniformada y eso pasa inicialmente por la renuncia del general Rozas”, indicó el parlamentario.