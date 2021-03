Bebé de seis meses es vacunada por error contra el COVID-19

Este martes 16 de marzo, salió a la luz que una bebé de seis meses fue vacunada por error contra el coronavirus con la vacuna china CoronaVac, luego de que una enfermera del Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Los Volcanes de Villarrica (región La Araucanía) confundiera la dosis con la vacuna de seis meses.

Los hechos ocurrieron el lunes cuando la enfermera mantenía en el mismo cooler la inyección contra el COVID-19 y la que le correspondía a la lactante, y se dio cuenta del error después de haber inyectado a la niña, recoge 24 Horas.

“La vacunó e inmediatamente se dio cuenta de que cometió el error. Yo la estaba vistiendo y me dijo que la esperara un momento. Yo creo que fue a avisarle a su jefe. Me pidió disculpas, pero no me dieron más explicación”, aseguró Marjorie Peña, madre de la bebé.

Según el medio citado, los padres, al no recibir la tan esperada explicación, preguntaron qué ocurría y entonces fueron informados de que la niña había sido inmunizada contra el coronavirus por error, algo muy grave, ya que no existen ensayos clínicos en menores de 16 años.

El alcalde (s) de Villarrica, Munir Saphier, informó: “cuando ocurrió el caso, la directora subrogante del Departamento de Salud, me comunicó la situación e inmediatamente nosotros dispusimos que se hiciera una investigación sumaria, dado que obviamente es un asunto preocupante, ya que no se sabe qué consecuencias puede tener esta situación”.

Por su parte, la seremi de Salud de La Araucanía, Gloria Rodríguez, confirmó los hechos: “fuimos notificados inmediatamente de este error que ocurrió y rápidamente se tomaron todas las medidas de control y observación de la menor”.

Respecto al estado de salud de la lactante, el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, afirmó a la prensa que “la guagua (bebé de meses que aún no camina) se encuentra en buenas condiciones, está siendo monitoreada y se iniciarán las investigaciones correspondientes”.

Fuentes: El Desconcierto/24 Horas.