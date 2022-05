Benjamín Lillo: “Nosotros sabemos que el pueblo va a pasar la factura”

El medio comunitario y popular para el que registraba, Señal 3 de La Victoria, ha sufrido continuos ataques. A pesar de ello, el canal ha protagonizado una labor de contra información y, como otros medios alternativos, ha crecido a partir del estallido social del país. Pero Señal 3 tiene un largo historial de pelea.

Para conocer una parte de ella, entrevistamos a su director, Benjamín Lillo -hijo de su fundador, Luis ‘Polo’ Lillo- quien señaló: “Creemos que el Gobierno de Gabriel Boric se dio una voltereta, porque este era y es el momento para disolver a Carabineros de Chile, y no se pusieron los pantalones, ni siquiera para echar a su director general”.

Por Daisy Alcaino

El Primero de Mayo chileno se tiñó de sangre, cuando grupos armados -supuestamente vendedores ambulantes- abrieron fuego contra la tradicional “Marcha Clasista” de los trabajadores, bajo la inacción y complacencia de Carabineros de Chile. Producto de este accionar, seis personas resultaron con heridas de balas, siendo tres de ellas comunicadores populares; una integrante de la Señal 3 de La Victoria, la joven Francisca Sandoval recibió un disparo en el cráneo que la mantuvo en estado de extrema gravedad durante 11 días. El 12 de mayo, en horas de la tarde, se informó el fallecimiento de la reportera.

Al respecto, la ministra del Interior, Izkia Siches, así como el Presidente, Gabriel Boric, se han negado a destituir al director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y se han limitado a rechazar la delincuencia, pero no se han referido a una posible colusión de Carabineros con bandas de crimen organizado.

Francisca reporteando

Esta no fue la primera vez que Francisca era atacada por la policía: en 2012, en medio de una marcha en contra de la corrupta Ley de Pesca, Francisca Sandoval fue atropellada intencionalmente por un carabinero motorizado, quedando con lesiones graves, pero el funcionario fue condenado sólo a 41 días pena remitida.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), tiene registradas más de 2.500 denuncias y unas 3.000 víctimas por abusos entre octubre de 2019 y marzo de 2020. De estas quejas, 2.340 señalan específicamente a Carabineros.

En abril de 2021, la Asociación de Abogadas Feministas de Chile, la organización Londres 38, y alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, se querellaron contra el director de Carabineros, Ricardo Yáñez, por «conductas delictivas generalizadas y existencia de patrones criminales regulares», ocurridos durante octubre y noviembre de 2019.

El abogado Luis Mariano Rendón solicitó la remoción del actual general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, por abuso policial en Plaza Dignidad durante el nuevo gobierno de Gabriel Boric.

LA VOZ DE LA VICTORIA

A partir de 1992 comenzaron a realizarse ‘pantallazos’ en la población La Victoria, pero a partir de 1997, el equipo que los realizaba empezó a emitir por ondas como proyecto televisivo bajo el nombre de ‘Señal 3 de La Victoria’, canal comunitario que tuvo su fundación oficial el 30 de octubre de 1997.

Desde 2003, este medio desarrolla una estrategia de préstamo itinerante de un transmisor a distintos colectivos y organizaciones que a lo largo del país se muestran interesados en levantar un proyecto de TV comunitaria.

En 2006 las televisoras comunitarias existentes -que funcionaban al margen de la legalidad- acuerdan la creación de la denominada Red de Televisoras Populares (RTP), la cual se concreta en 2008 (con el liderazgo de Señal 3).

En 2008 el canal estuvo a punto de cerrar sus transmisiones, cuando se les notificó que la dueña del inmueble lo puso en venta. Esta situación provocó un movimiento de vecinos y colaboradores para reunir los ocho millones de pesos que costaba la casa. Luego de una serie de actividades como rifas y completadas se logró conseguir una parte, pero no toda.

“Esta casa significa nuestra vida. Significa 11 años de lucha. No por nada este centro cultural se llama pu wenche monguelén, ‘los sobrevivientes’ en mapudungún. Primero sobrevivimos a la dictadura, luego a la droga de los noventa y hoy en día luchamos contra la pobreza económica, mental y espiritual. Han sido 11 años de sangre, sudor y lágrimas”. (Luis «Polo» Lillo en esa ocasión).

La banda española SKA-P, respondiendo al llamado de solidaridad, compró la casa donde actualmente está operativa la Señal Tres La Victoria, montando además una escuela de comunicación popular que existe hasta el día de hoy.

La RTP en conjunto llevó adelante acciones de visibilización y legitimación, como respuesta a la exclusión de la televisión digital, logrando que desde 2009 pasaran a integrar la Mesa de Ciudadanía y TV Digital.

El 23 de enero de 2015 -en un hecho histórico para los medios comunitarios-, bajo el liderazgo de la Señal 3 y 15 canales más, crearon la primera asociación audiovisualista de canales comunitarios de Chile.

“Yo creo que es un hecho que va pasar a la historia, como la piedra en el zapato de todo este sistema y de los grandes monopolios de la concentración de la comunicación”. (Polo Lillo, director y fundador Señal 3 La Victoria).

En la actualidad lleva 25 años al aire como canal comunitario, siendo el primer canal popular que lleva esa cantidad de tiempo resistiendo al sistema neoliberal, herencia de la dictadura. Se define también como un canal internacionalista, porque les interesa difundir la lucha de los pueblos del mundo.

La Señal tres de La Victoria, llega a más de 350.000 hogares y unas 800.000 personas, televidentes; cubren el 100% de la comuna de Pedro Aguirre Cerda y otras de la ciudad de Santiago, constituyendo un hito histórico en la Televisión Comunitaria en Chile.

Sus comunicadores han estado en las calles desde la dictadura, hasta los últimos años de “democracia vigilada”, cubriendo la sistemática represión del Estado contra toda expresión de movilización popular de los pueblos de Chile. Así mismo, han sido amedrentados, perseguidos y ahora asesinados por el solo hecho de informar.

EL CARISMÁTICO FUNDADOR

Luis «Polo» Lillo

Su histórico fundador y director, Luis ‘Polo’ Lillo, dedicó su vida a la defensa de la comunicación para los sin voz, luchando contra la censura impuesta a los medios populares por la dictadura de Pinochet y luego contra la ilegalidad mantenida por los gobiernos autoritarios de la Concertación. Bajo su dirección, el canal se abocó a mostrar las manifestaciones sociales, dar espacio a las demandas de las mujeres, pueblos originarios, pobladores, diversidades sexuales y a todos quienes no tenían cabida en los medios de comunicación tradicionales.

«Yo creo que los seres humanos venimos a la Tierra a trascender. Yo no creo en la muerte. Uno viene, y viene a trascender. Y el que no trasciende está obligado a volver. Puede ser reencarnación, o puede ser castigo. Llámalo como quieras. Para nosotros, los pobres, el infierno está en la tierra. Después de haber hecho lo que hiciste aquí, trasciendes». (Luis «Polo» Lillo, fundador de Señal 3 de La Victoria, en una entrevista, en 2019)

Luis Polo Lillo, falleció a finales de 2021, producto de una esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad neurodegenerativa.

Su despedida se desarrolló en la sede de la emblemática Señal 3 de La Victoria, y terminó al día siguiente, con una multitudinaria marcha camino al Cementerio General, entre poemas, canciones y gritos de victoria.

FRANCISCA Y POLO

Entrevista a Benjamin Lillo, director de Señal 3 de La Victoria

-¿Cómo era Francisca, y hace cuánto que participaba del Colectivo?

Francisca Sandoval

-Francisca se sumó al equipo en 2012, y su fuerte siempre fue estar en la calle; le gustaba estar en la primera línea, poniendo la cámara encima a los ‘pacos’, estando bien pendiente del accionar de ellos, era muy valiente la compañera, y sabía moverse en la calle, trataba de ser cuidadosa, era una muy buena compañera y era así en todos los aspectos de su vida.

-El ataque fue al terminar la manifestación, próximos al escenario central, a unas diez cuadras varias organizaciones venían marchando, hasta ser interceptados por un piquete de Carabineros, ¿estoy en lo correcto?

-Efectivamente, los primeros que reprimen la marcha, fue la policía, la cual efectivamente arma un cerco; te encierra y te lleva hacia un único camino, y es curioso el camino dónde nos llevaron, porque si en la Alameda hay dos calzadas, ¿por qué justo eligieron ese que daba hacia el barrio Meiggs? Justo también en ese sector no hubo control policial previo a la marcha, pero en otros sectores sí, incluso hicieron control de identidad a varios manifestantes, pero justo en ese lugar no, justo se te colan armas de fuego, siendo que todo lo demás está fuertemente cercado y controlado.

-El Gobierno de Gabriel Boric ha desistido de tomar medidas contra el actual director de Carabineros, Ricardo Yáñez, a pesar de estar imputado por violaciones a los DDHH durante el estallido social, y ahora, con las contundentes pruebas que han circulado por redes sociales donde se verifica la complicidad de integrantes de esta institución policial. ¿Les parece suficiente la reacción del Gobierno?

-Nosotros tenemos una postura bastante crítica al respecto, nos parece que han sido insuficientes y vergonzosos los anuncios que han hecho, pensando en todo el discurso que levantaron en torno a su campaña, y desde antes sobre todo, creemos que se dieron una voltereta, era y es el momento para disolver a Carabineros de Chile, creemos que es lo necesario por la carga histórica que tiene esa institución por las masacres, la corrupción, respecto a las mentiras y montajes, a la persecución, creo que de verdad era el momento de disolver a Carabineros y no se pusieron los pantalones, ni siquiera para echar al director general de Carabineros.

-¿Qué justificación dieron para mantener en su cargo a un funcionario acusado por violaciones a los DDHH y permisividad ante la tortura durante el estallido social?

-La excusa es que detrás de él, los sucesores que deberían venir, son peor que él ¿Esa es la respuesta, la excusa que tienen? ¿Eso no les hace pensar que de verdad esta institución debería disolverse y está podrida? O sea ,no nos cabe en la cabeza en realidad este espaldarazo que le dieron, y de hecho hace poco anunciaron mayor dotación para la Región Metropolitana, y salieron varios alcaldes en la foto felices, cuando más pacos para esta institución significa para nosotros más pobladores muertos, más comunicadores sociales heridos.

-¿Dialogarán con el Gobierno?

-Nosotros decidimos no tomar ningún tipo de diálogo con ellos, y nuestras demandas las vamos a canalizar de otra manera y ahí tendrán que ver si toman oreja o no, nosotros sabemos que el pueblo va a pasar la factura. Tenemos un equipo jurídico que está viendo la manera de tomar acciones legales, se está trabajando en eso, de todas maneras se ha recopilado toda la información necesaria para poner a disposición de la investigación.

-El General Yáñez declaró que lo ocurrido con Francisca se trató de un “enfrentamiento”, otros medios hablaron de saqueos ¿Están de acuerdo?

-Hay varias cosas que están fuera de lugar, pero creo que lo más absurdo, fue cuando dijo que Carabineros igual era víctima en esta situación. Es una burla lo que está diciendo, pero la verdad no esperábamos menos de esta institución.

-Las imágenes son elocuentes, hablan por sí solas…

-Así es, se trata de una represión focalizada hacia medios alternativos, y también a distintas organizaciones sociales , es una persecución más amplia que solo a nuestro canal, de cinco personas lesionadas, tres eran reporteros, en los videos se ve claramente que a donde apuntan es donde había prensa alternativa.

-¿Se han comunicado desde la institución después de lo ocurrido?

-Hasta el momento no se ha acercado nadie, lo único que han hecho es pasear algunos carros blindados por afuera de nuestro canal como forma amedrentamiento y hostigamiento, y esos mismos carros después llegan afuera de la posta central a pasearse y son los que limpian las barricadas que se generan. No ha habido ningún otro tipo de diálogo, ni nada, aunque esto no es nuevo, de parte de Carabineros de Chile ha habido un hostigamiento hace ya varios años, han sido varios colegas agredidos por esa institución.

-Eso quiere decir, que no ha sido la primera vez que han sido agredidos, por el simple hecho de informar.

-En el proceso de la revuelta social, un camarógrafo de la Señal 3 fue herido por una lacrimógena en la frente, otro con una lacrimógena de escopeta en la rodilla, en la pierna. Otros fueron gaseados, hace unos años atrás, después de una protesta en la población llegó una micro de las Fuerzas Especiales afuera del canal, y agredió a varios compañeros de equipo que estaban aquí apostados y a los vecinos que salieron a echarlos y a defender el canal, los agredieron brutalmente, entonces es algo que se arrastra de hace ya varios años.

-Hay quienes critican a medios comunitarios como Señal 3 de La Victoria por no ser periodistas titulados, ¿cómo responden a eso?

-Nosotros somos autodidactas, no recibimos ningún sueldo por cumplir la función que realizamos en el canal, todo es por convicción, por la idea de generar un cambio importante para el país, nosotros creemos que somos comunicadores populares, comunicadores sociales, no somos periodistas, ninguno ha estudiado en la Universidad, tampoco nos hace mucho sentido decir que somos periodistas, porque la verdad es que en Chile, los periodistas no le hacen muy buen honor a su nombre.

Francisca Sandoval y Luis Lillo

-¿El legado de tu padre es lo que te permite estar enfrentando este momento con esta madurez?

-Nosotros desde el primer momento que aconteció lo de mi viejo, cuando ya partió, siempre fuimos conscientes de que el camino estaba dibujado para varios años más, no solo para lo que veníamos haciendo. No es porque él nos haya dejado algún plan o algo de eso, sino que su visión y forma de pensar trasciende más allá de la vida o la muerte.

Él formó un proyecto político en este canal, hay un ideal, un sueño y siempre fue muy claro a la hora de transmitirlo, y ahora todos lo podemos ver de la misma manera, y yo, bueno, para qué decir, me enseñó mucho, y si estoy haciendo lo que hago en estos momentos es por él, y por lo que él me enseñó y me brindó, porque si no yo no lo podría estar abordando de la forma en que lo estoy haciendo, creo que está aquí al lado mío, me está ayudando aquí mismo.

Por Daisy Alcaino

Publicada originalmente el 13 de mayo de 2022 en Anred.

